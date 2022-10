Cyberpunk 2077: c'è un modo per recuperare i salvataggi di Stadia

L'improvvisa chiusura di Google Stadia (a partire da gennaio del prossimo anno) ha causato dei veri e propri scossoni all'interno del mondo del gaming. Google ha promesso agli utenti una serie di rimborsi all'hardware e al software acquistato per Stadia, ma resta da risolvere il problema dei salvataggi e del tempo che i giocatori hanno dedicato alla piattaforma.

La gran parte delle software house sta lavorando su metodi per recuperare il tempo dedicato al servizio ed esportare i progressi sulle altre piattaforme. Uno dei titoli maggiormente coinvolti è Cyberpunk 2077, tra i più giocati su Stadia. Tuttavia, questa versione del gioco non consentiva di salvare sul cloud, e questo rende difficile passare i salvataggi sulle altre piattaforme di gioco. Attualmente non c'è una soluzione definitiva al problema, ma CD Projekt Red ha pubblicato delle istruzioni per poter trasferire i salvataggi manualmente tramite Google Takeout.

Le istruzioni sono disponibili attualmente solo in inglese. Per prima cosa bisogna aprire Google Takeout all'indirizzo https://takeout.google.com/. Si tratta dello strumento messo a disposizione da Google per esportare i dati personali degli utenti verso servizi esterni a Google. Nella sezione "CREA UNA NUOVA ESPORTAZIONE" bisogna deselezionare tutto e poi spuntare unicamente la casella relativa a Stadia.

Dopo aver cliccato su "Passaggio successivo", si decide la destinazione verso la quale i salvataggi vengono esportati (Google Drive, DropBox, OneDrive, email) e poi in "Frequenza" si seleziona "Esporta un archivio". Poi bisogna scegliere .zip come tipo di file e 2GB come dimensioni del file. Infine, cliccare su "Crea esportazione".

Lo strumento esporterà i file nella cartella .../Takeout/Stadia/GAMING/GAME_SAVE/ (attenzione, potrebbero esserci già salvataggi di altri giochi). Vanno selezionati e copiati in %userprofile%\Saved Games\CD Projekt Red\Cyberpunk 2077.

Una volta completata la procedura, è poi possibile trasferire i salvataggi verso le versioni console di Cyberpunk 2077 servendosi della funzionalità di memorizzazione sul cloud di GOG. Bisognerà avviare il gioco con Red Launcher, abilitare i salvataggi multipiattaforma, caricare il salvataggio di Stadia che abbiamo sul PC e salvare la partita. Ciò dovrebbe sincronizzare automaticamente il file di salvataggio con il cloud, e permettere di accedervi dalla console, purché l'accesso a entrambe le versioni del gioco si sia fatto con il medesimo account GOG.

Non è chiaro quando CD Projekt abbia aggiornato la pagina con queste nuove informazioni, ma sembra che sia stato necessario un lavoro supplementare per rendere la versione PC del gioco compatibile con i salvataggi di Stadia. In passato, la software house polacca affermava che i salvataggi di Stadia non erano compatibili con le altre piattaforme.