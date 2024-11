Cyberpunk 2077 arriverà su Mac con path tracing e frame generation di Metal

Alla presentazione dei nuovi MacBook Pro con processore M4, CD Projekt Red e Apple hanno annunciato l'arrivo di Cyberpunk 2077 su computer Mac. La notizia più interessante, però, è che il gioco supporterà sia il path tracing che la frame generation di Metal, mettendo così a frutto le potenzialità delle GPU Apple Silicon.

Attualmente, grazie soprattutto al supporto di NVIDIA, Cyberpunk 2077 è uno dei giochi più completi e complessi disponibili su PC. Si tratta di un titolo capace di mettere a dura prova anche una GeForce RTX 4090, ragione per cui sarà a dir poco interessante vedere il livello di prestazioni offerto dai computer Mac.

Nel frattempo, per CD Projekt Red, rappresenta un passo importante per un gioco che ha una storia piuttosto burrascosa. Cyberpunk 2077 fu uno dei titoli più discussi al suo rilascio nel 2020 e non in accezione positiva: le prestazioni, soprattutto sulle console di vecchia generazione, erano ben al di sotto delle aspettative, al punto che Sony rimosse il gioco dallo store di PlayStation e procedette ai rimborsi.

Tuttavia, l'esperienza e il know-how degli sviluppatori hanno consentito al gioco di vivere un rilancio oltre un anno dopo la sua uscita, con la correzione di numerosi bug e un significativo miglioramento delle performance che culminò con la Patch 2.0 e il rilascio della prima e unica espansione, Phantom Liberty, lo scorso anno.

Il rilascio su Mac rappresenterà, quindi, una nuova sfida per CDPR, ma anche l'opportunità di capitalizzare ulteriormente l'ottimo lavoro svolto con il supporto post lancio. L'edizione per Mac, che includerà l'espansione Phantom Liberty, sarà disponibile su GOG, Epic Games Store, Steam e direttamente sull'App Store di Apple. In merito all'uscita, lo sviluppatore rimanda a un generico "inizio 2025".