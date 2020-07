Crysis Remastered? Una mod sembra superiore

Crytek ha annunciato il rilascio di Crysis Remastered entro la fine dell'anno, ma chi volesse anticipare la software house tedesca può farlo fin da subito con una mod. Realizzata Remaster Studio, Crysis Enhanced Edition migliora il gioco originale in tutti gli aspetti grafici, con texture in alta risoluzione, effetti particellari dettagliati, sistema di illuminazione rivisto e molto altro.

La Crysis Enhanced Edition può essere scaricata gratuitamente da Moddb anche se, per poter beneficiare delle texture in alta risoluzione, bisogna finanziare gli sviluppatori su Patreon. Tramite la piattaforma, infatti, gli autori della Crysis Enhanced Edition chiedono una sottoscrizione da 5 dollari mensili per supportare il loro lavoro. La versione di base, comunque, arriva con vari tipi di texture fin da subito a disposizione dei giocatori.

La mod è compatibile con tutte le versioni PC di Crysis, Steam, Origin e GOG. Non richiede, inoltre, Reshade Presets per l'installazione. Bisogna dire che Remaster Studio ha fatto un ottimo lavoro, come si può verificare anche dal trailer qui di seguito e dalla gallery di screenshot.

Come noto, anche Crytek sta lavorando su un potenziamento grafico del Crysis originale. Tuttavia, ha dovuto posticipare la prevista pubblicazione del trailer dopo che, sulla base di un leak trapelato in anticipo, i fan lo hanno subissato di critiche. Sebbene Crysis Remastered fosse originariamente previsto per il 23 luglio, Crytek ha fatto sapere di aver bisogno di qualche settimana per rendere il gioco al livello delle aspettative. L'unica versione che rimane prevista per il 23 luglio al momento è quella per Nintendo Switch.