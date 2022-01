Crysis 4 ufficiale: ecco il teaser trailer

Crysis 4 è stato ufficializzato con le prime immagini e il primo teaser trailer. Dapprima, il profilo cinese di Crytek ha pubblicato un post con la prima immagine del quarto capitolo di Crysis. E c'è anche un commento: "Il progetto Crysis 4 è confermato, aprendo a un nuovo campo di battaglia basato sulle nanotecnologie" ovvero ciò che rende potenti i personaggi protagonisti della serie.

Il comunicato ufficiale sul sito di Crytek aggiunge che Crysis 4 è ancora nelle prime fasi dello sviluppo, "quindi servirà ancora un po' di tempo" prima di vederlo in versione ultimata. "Abbiamo voluto annunciarlo comunque perché siamo entusiasti per il futuro e vogliamo coinvolgere la community in tutte le fasi della realizzazione" sottolinea Crytek.

Sono passati nove anni dall'uscita dell'ultimo capitolo della serie, Crysis 3, pubblicato su PC, PlayStation 3 e Xbox 360. Più recentemente è arrivato Crysis Remastered, che ha in parte deluso le aspettative degli appassionati della serie, seguito poi dall'aggiornamento tecnico dei suoi due seguiti. Alla luce anche del grande successo che ottenne il primo storico capitolo di Crysis, rilasciato originariamente nel 2007 e rimasto per moltissimi anni il punto di riferimento tecnico e prestazionale per quanto concerne la sua grafica. Al punto che è rimasto storico il detto: "Ci gira Crysis? quando si devono valutare le prestazioni di una macchina da gioco.

Negli ultimi anni Crytek è andata poi incontro a una serie di difficoltà finanziarie, che non sono state appianate né dalla concessione in licenza del motore grafico CryEngine né dalle iniziative nel settore della VR. I precedenti capitoli di Crysis, infine, sono stati pubblicati da Electronic Arts, ma non è dato sapere se l'azienda americana è coinvolta nel nuovo progetto. Nel teaser, comunque, non appare il suo logo.