Crysis 4, lo sviluppo procede: il Game Director è lo stesso di Hitman 3

"Siamo felici di annunciare che Mattias Engström, noto per il suo lavoro come Game Director di Hitman 3 presso IO Interactive, si è unito a partire da questa settimana alla famiglia Crytek come Game Director per il quarto titolo del franchise Crysis".

Con queste parole Crytek è tornata ad aggiornarci sugli ultimi sviluppi legati a Crysis 4, il nuovo capitolo dello storico FPS che gli appassionati di PC di vecchia data ricordano per le incredibili richieste prestazionali. Lo sviluppo del gioco, che segue le versioni Remastered pubblicate in precedenza, è stato confermato il 26 gennaio con un teaser trailer.

Il titolo è nelle prime fasi dello sviluppo, servirà ancora un po' di tempo prima di vederlo in versione ultimata o con un trailer ad alto tasso adrenalinico. "Abbiamo voluto annunciarlo comunque perché siamo entusiasti per il futuro e vogliamo coinvolgere la community in tutte le fasi della realizzazione" disse Crytek pochi mesi fa.

L'approdo di Engström alla direzione fa ben sperare per l'attenzione con cui verrà creato e rifinito il titolo, magari prendendo in prestito alcune delle lezioni apprese dallo stesso Game Director proprio su Hitman 3. Non sappiamo quando debutterà l'FPS, ma i tempi sono lunghi visto che lo sviluppatore sta cercando una trentina di figure professionali da aggiungere al team.