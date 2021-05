Crysis 2 Remastered sta arrivando, la conferma è una formalità

Crysis 2 Remastered sta arrivando. L'annuncio formalmente non c'è ancora, ma l'account Twitter di Crytek non lascia dubbi con un messaggio che rimanda a Crysis 2 (la scena del passaggio di consegne con Alcatraz, "They used to call me Prophet") e uno screenshot inequivocabile. Il 18 settembre scorso usciva Crysis Remastered, e non fu certo un debutto in pompa magna: il gioco aveva degli evidenti problemi tecnici, come sottolineammo nella nostra prova.

They used to call me Prophet. — Crysis (@Crysis) May 20, 2021

Nel corso dei mesi Crytek ha lavorato per migliorare il comparto tecnico con numerose patch e ha introdotto persino introdotto il DLSS in affiancamento al suo ray tracing software. Crysis 2 Remastered dovrebbe sfruttare il lavoro di questi ultimi mesi e presentarsi in una forma migliore fin da subito, o almeno questo è l'auspicio.

Crysis 2 risale al marzo 2011, quindi a oltre 10 anni fa ed è il primo titolo basato sul motore CryEngine 3. Dalla giungla e dalle spiagge assolate si passa a uno scenario urbano, quello di New York, ma il gameplay rimane quello di sempre, grazie alle possibilità garantite da una nanotuta ancora più evoluta. Crysis 2 è composto da 19 livelli.

L'annuncio è vicino, non è da escludere che già nei prossimi giorni vengano condivisi tutti i dettagli del caso. Se non l'avete ancora fatto, potete acquistare Crysis Remastered su Epic Games Store a circa 30 euro in genere, ma il prezzo è dimezzato in questi giorni grazie ai saldi.

Nel frattempo, ricordiamo che nei mesi scorsi si è parlato del possibile arrivo di Crysis Next, un Battle Royale ambientato nell'universo dello sparatutto. Non è chiaro però se il progetto sia in sviluppo o si tratti semplicemente di un'idea trapelata in casa Crytek e ormai accantonata.

