Crysis Next: un battle royale dall'universo di Crysis? Ecco cosa sappiamo

Era uno degli studi più ambiziosi dello scorso decennio, ma Crytek sembra ormai aver perso il suo brillante talento. La software house tedesca ha recentemente affrontato una dura crisi, con la chiusura di sei studi e un inaspettato cambio di leadership, ma è ancora in piedi e, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe essere al lavoro su più di un semplice progetto.

Si parla dunque della serie Crysis, pronta a risplendere con due nuovi potenziali titoli, tra cui un battle royale dalle grandi potenzialità.

Crysis Battle Royale: cosa bolle nella pentola di Crytek?

È nei corridoi di Twitter che echeggiano i suddetti rumor: qui l'utente @pokeprotos ha condiviso la presunta lista dei nuovi giochi in lavorazione presso Crytek. Troviamo dunque un certo Crysis Next, una versione mobile di Hunt: Showdown e i sequel di Ryse: Son of Rome e Robinson: The Journey.

Il leak non offre eventuali dettagli circa i titoli menzionati, fatta eccezione per il 'nuovo' Crysis, di cui abbiamo persino un'immagine. Secondo la descrizione trapelata in rete, Next sarebbe "un battle royale free-to-play in cui 100 giocatori si scontrano in combattimenti frenetici".

Il prossimo episodio della serie non sarà dunque un singleplayer, ma un titolo multigiocatore che, tra le altre cose, offrirà un ampio sistema di personalizzazione dei personaggi e dei relativi 'poteri', basati sull'iconica Nanotuta, e un originale setting.

Fin qui nulla di rivoluzionario, se non fosse per un curioso dettaglio: Crysis Next proporrà "l'esperienza live streaming definitiva". Nel gennaio 2019, ricordiamo, Crytek aveva annunciato una collaborazione con Improbable, compagnia che si cela dietro lo sviluppo di SpatialOS, un'infrastruttura cloud con cui è stato possibile dar vita al primo battle royale per 1000 giocatori.

Incastrando i pezzi del puzzle, deduciamo che il progetto nato dalla partnership tra Crytek e Improbable sia proprio Crysis Next. A supportare tale teoria, inoltre, c'è il recente rinnovo del trademark 'Crysis Wars', risalente allo scorso settembre. "Il franchise di Crysis ha tutte le carte in regola per dar vita a un battle royale unico nel suo genere. Il gameplay. Lo stile e l'ambientazione. La produzione di alto valore", così recita la descrizione riportata nel leak di cui sopra.

Trattandosi di un semplice leak non abbiamo alcun dettaglio ufficiale e Crytek non si è ancora espressa in merito alle informazioni trapelate online. Sì, potremmo davvero assistere al ritorno di Crysis in salsa multiplayer, ma potremmo anche doverci 'accontentare' dell'ennesimo gioco in realtà virtuale, ambito in cui la compagnia teutonica può ancora dar prova del proprio talento.