Crusader Kings III: l'iconico titolo di strategia di Paradox Interactive arriva su Steam e su altri store online

Paradox Interactive ha oggi annunciato il lancio di Crusader Kings III, l'ultimo titolo nella grande serie di giochi di ruolo di strategia del publisher, ora disponibile su Steam, Paradox Store e altri principali rivenditori online.

Crusader Kings III è l'ultimo capitolo dell'apprezzato franchise di grande strategia che porta i giocatori a guidare una casa reale attraverso la storia, governando il territorio, la cultura, la religione, le operazioni militari e altro ancora. I giocatori si ritrovano a complottare nell'ombra e a far marciare apertamente i propri eserciti per espandere i confini. Devono poi utilizzare la diplomazia e la famiglia, sfruttando le relazioni e l'influenza, per proteggere il lignaggio.

In Crusader Kings III ogni personaggio ha la sua storia e i suoi tratti di personalità unici che si riflettono nei loro ritratti e nelle decisioni che prendono. Gli eventi e le opzioni nel gioco sono in gran parte determinati dal tipo di Lord con cui si gioca e le personalità degli altri devono essere utilizzate nel modo giusto per raggiungere i propri obiettivi.

Con una mappa che va dall'Europa all'Africa, all'Asia e al subcontinente indiano, i giocatori gestiscono una casa nobile di quasi tutte le culture. Dai Vichinghi della Scandinavia alle tribù dell'Africa e alle orde della steppa asiatica. Il gestionale di Paradox Interactive permette ai giocatori di vivere un'esperienza medievale dal punto di vista dei nobili dove i frutti della propria unione reale sono sia il futuro della casa che una risorsa per cementare un potere maggiore. Vanno usati per stringere alleanze in terre lontane e rivendicare ambiti regni, diffondendo la tua influenza negli angoli del mondo conosciuto.

Schiacciare le ribellioni e assediare i castelli nemici può rivelarsi un percorso rapido per l'onore, e non manca la possibilità di. Ma a volte un complotto, l'atto diplomatico più sottile, è il più efficace: un segreto da sfruttare, un coniuge sedotto, etc. Inoltre, si può anche stabilire il, sia che si tratti di mantenere la fede o di abbracciare un'eresia per allinearsi meglio con i propri obiettivi.

Ordini sacri, crociate, rivolte contadine, mercenari a noleggio, predoni nordici, set di regole personalizzabili e una bellissima nuova mappa sono poi le altre caratteristiche di Crusader Kings III.

Il nuovo gestionale/strategico di Paradox Interactive era stato annunciato alla PDXCON 2019 e ha ricevuto una valutazione di 94/100 su PC Gamer che ne ha esaltato la profondità strategica, l'aspetto da gestionale sandbox e la capacità di generare nuove storie e fatti per i quali il giocatore è chiamato a prendere decisioni.