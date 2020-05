Crucible: Battle Pass e gli altri contenuti del Pacchetto dei Fondatori

In Crucible i giocatori hanno il compito di coordinare i compagni di squadra, sfruttare i potenziamenti del cacciatore che impersonano mentre salgono di livello e adattarsi alle mutevoli condizioni sul campo di battaglia. Grazie alle sue idee innovative e a una realizzazione tecnica impeccabile, Crucible sta subito facendo breccia nel cuore dei giocatori. In molti lo considerano, infatti, superiore agli altri sparatutto competitivi rilasciati nel recente periodo.

Battle Pass

Il Battle Pass della Pre-stagione sblocca 80 livelli di ricompense, da registrazioni vocali e skin per i personaggi a potenziamenti e crediti in-game. Crucible può essere scaricato gratuitamente ed è gratificante anche senza spendere alcunché. Allo stesso tempo i Pacchetti dei Fondatori mettono a disposizione contenuti e sblocchi che rendono l'esperienza di gioco molto soddisfacente! Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Pacchetto dei fondatori Esploratore

Il Pacchetto dei fondatori Esploratore contiene una skin epica per il Capitano Mendoza, 500 crediti, il Battle Pass per la Pre-Season e 100 battle star per sbloccare subito 10 livelli di ricompense.

Pacchetto dei fondatori Predatore

Il Pacchetto dei fondatori Predatore contiene una skin epica per il Capitano Mendoza, 1000 crediti, una chiave per scegliere la tua skin preferita da una lista di skin di personaggi leggendarie, il Battle Pass della Pre-Season e 200 battle star per sbloccare subito 20 livelli di ricompense.

Il Pacchetto dei fondatori Cacciatore alpha contiene una skin epica per il capitano Mendoza, 6000 crediti, la skin per la capsula di stabilità "Martello d'Oro", una chiave per scegliere la tua skin preferita da una raccolta di skin di personaggi leggendarie, il Battle Pass per la Pre-Season e 400 battle star per sbloccare subito 40 livelli di ricompense.

Crucible è shooter multiplayer a squadre ambientato in uno scenario di fantascienza/fantasy. Il gioco è in sviluppo dal 2014 e ha subito nel corso del tempo varie riprogettazioni in termini di schema di gioco e caratteristiche principali. È sviluppato da Relentless Studios, una software house con sede a Seattle diretta da Louis Castle, veterano dell'industria dei videogiochi nonché fondatore di Westwood Studios e responsabile di titoli come Command & Conquer e Blade Runner.

