Craccava Switch, ora dovrà risarcire Nintendo con 4,5 milioni di dollari

Il colosso di Kyoto infligge un altro duro colpo alla pirateria. Gary Bowser, hacker del Team Xecuter, si è dichiarato colpevole di violazione di copyright e ha accettato di risarcire Nintendo con 4,5 milioni di dollari. Bowser - che, ironicamente, condivide il cognome con il perfido rivale di Super Mario - aveva sfruttato le vulnerabilità di Switch per sviluppare e distribuire dei dispositivi (modchip) che hanno permesso agli utenti di far girare ROM piratate dei giochi.

Nintendo affonda il Team Xecuter: Bowser rischia il carcere



Lo scorso anno Nintendo ha denunciato il Team Xecuter, gruppo responsabile della progettazione dei modchip noti come SX Core e SX Lite. Questi dispositivi, venduti tramite marketplace online come UberChips, consentivano agli utenti di eseguire software contraffatti sulla console ibrida della Grande N. La prima creazione del Team Xecuter consisteva in un dongle USB che era in grado di caricare un sistema operativo personalizzato su Switch; questo dispositivo, tuttavia, funzionava solo con le prime unità prodotte, quelle dotate dei chip Tegra difettosi.

Uno dei responsabili del gruppo hacker risponde al nome di Gary Bowser, conosciuto online con il nickname GaryOPA. Il 51enne è stato arrestato alla fine del 2020, nella Repubblica Dominicana, e sta ora scontando la sua pena negli Stati Uniti. Stando ai documenti diffusi da TorrentFreak, Bowser si è dichiarato colpevole di due delle 11 accuse attribuitegli per i danni provocati a Nintendo. L'imputato ha accettato di pagare 4,5 milioni di dollari.

La compagnia giapponese afferma di aver perso tra i 65 e 150 milioni di dollari a causa dei prodotti del Team Xecuter. Gary Bowser, d'altro canto, afferma di aver guadagnato 'solo' 320mila dollari dalla diffusione dei dispositivi realizzati dal gruppo hacker - per anni, Bowser ha promosso le attività del Team Xecuter scrivendo articoli sul sito web MaxConsole.

Gary Bowser rischia fino a 10 anni di carcere per i suddetti reati, oltre a una salatissima multa di 750mila dollari. Tra i collaboratori di GaryOPA ci sono il francese Max Louarn, arrestato anche lui lo scorso anno, e Yuanning Chen, residente a Shenzhen, in Cina, e ancora in libertà.