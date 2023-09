Counter-Strike 2: Valve e NVIDIA unite per la migliore esperienza competitiva con Reflex

Con Counter-Strike 2 disponibile per tutti, sono senza dubbio molti i giocatori alla ricerca delle impostazioni ottimali per la massima competitività ad ogni partita. A tal proposito, è bene sapere che Valve e NVIDIA hanno collaborato per realizzare la miglior esperienza eSport possibile, coniugando un elevato frame rate a una latenza ridotta ai minimi termini.

Le due società hanno lavorato insieme per ottenere la migliore implementazione di NVIDIA Reflex, una tecnologia esclusiva che consente di ridurre il cosiddetto "input-lag", ovvero il lasso di tempo che intercorre tra l'azione svolta dal giocatore (input) e la visualizzazione a schermo.

Reflex, infatti, sincronizza la CPU e la GPU bypassando la coda di rendering che il processore invia alla scheda video. In questo modo viene prioritizzato il carico della scheda video così che il processore non possa aumentare la coda di rendering aumentando inevitabilmente la latenza.

Reflex è in grado di ridurre l'input-lag fino al 35% garantendo un'esperienza sensibilmente più reattiva, indispensabile per i giochi competitivi. Naturalmente, Reflex trova la sua massima espressione con le nuove schede video GeForce RTX 4000 che combinano questa tecnologia con una frequenza di aggiornamento elevata.

Per attivare NVIDIA Reflex su Counter-Strike 2 è sufficiente andare nelle impostazioni del gioco, selezionare "impostazioni video" e poi il sottomenù "opzioni video avanzate". Saranno due le impostazioni disponibili, di cui una consentirà semplicemente di abilitare Reflex, l'altra invece è "Abilitato + Boost". In quest'ultimo caso, al costo di un maggiore consumo energetico e una piccola riduzione del numero di frame, i giocatori potranno ulteriormente ridurre la latenza.

Vi ricordiamo, infine, che Counter-Strike 2 rappresenta il più grande aggiornamento mai rilasciato per lo sparatutto di Valve che migliora sensibilmente il livello tecnico del gioco e introduce alcune nuove meccaniche come il fumo dinamico. Tuttavia, i giocatori manterranno i progressi e tutti gli oggetti sbloccati nel corso della loro carriera su Counster-Strike: Global Offensive.