Counter-Strike 2 è ufficiale: rilascio fissato per questa estate

Valve ha annunciato ufficialmente Counter-Strike 2, nuovo capitolo dello sparatutto nato 20 anni fa da una mod di Half-Life. La continuità con Counter-Strike: Global Offensive sarà totale, ma verranno introdotte alcune novità che modificano il gameplay, oltre che l'aspetto grafico nel suo complesso.

Valve ha già anticipato che alcune mappe manterranno la stessa identica morfologia di quelle disponibili su CS:GO, altre sono state riviste e altre ancora hanno subito una revisione completa. Naturalmente, in tutti i casi l'esperienza beneficerà dell'uso del Source 2, il nuovo motore grafico di casa.

Una delle novità che influenzano profondamente il gameplay è il comportamento del fumo, adesso più realistico e soprattutto interattivo. Ad esempio, sparare attraverso il fumo creerà dei piccoli varchi, così come l'area in cui si diffonde verrà dinamicamente coperta. In sostanza, è stato dato un comportamento più realistico a questo elemento rispetto al passato.

Per quanto riguarda le prestazioni, nel senso più puro del termine, Valve ha introdotto i sotto-tick. Il "tickrate", ovvero la frequenza di aggiornamento del server, non influenzerà più le azioni dei giocatori. I server, infatti, valuteranno le azioni di gioco attraverso dei sotto-tick che corrispondono ad aggiornamenti in tempo reale sulla base del singolo giocatore, rendendo l'esperienza più fluida e soprattutto sincronizzata con le azioni reali svolte dall'utente.

Per la felicità dei modder, insieme al gioco, verrà rilasciata da subito l'intera suite di strumenti utilizzati dagli sviluppatori per plasmare le mappe a proprio piacimento e realizzare creazioni uniche da condividere sul Workshop.

Altro aspetto sicuramente degno di menzione riguarda i progressi ottenuti dai giocatori, che verranno completamente mantenuti all'interno del nuovo titolo. L'intero inventario sarà trasferito su CS2 e beneficerà di tutti i vantaggi legati all'aspetto e all'illuminazione del Surce 2.

Valve si riferisce a Counter-Strike 2 come "aggiornamento gratuito di CS:GO in arrivo questa estate", ragione per cui il rinnovato titolo sostituirà la precedente versione. Tutte le informazioni sono disponibili sul nuovo sito dedicato, anche se il publisher sottolinea che quanto mostrato è solo una parte delle novità in arrivo ed altre saranno svelate nelle prossime settimane.

Attualmente il gioco è disponibile come test per utenti selezionati. Alcuni dei requisiti che saranno presi in considerazione sono numerosi tra cui (ma non solo) il tempo di gioco recente sui server ufficiali di Valve, la correttezza dei giocatori e la reputazione del loro account Valve. Attualmente, il publisher non ha ancora condiviso una data ufficiale di rilascio.