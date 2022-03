Grazie all’integrazione dell’illuminazione RGB sui dispositivi compatibili con Corsair iCue con l'attesissimo titolo Tiny Tina’s Wonderlands sviluppato da Gearbox Software, l'esperienza di gioco sarà più coinvolgente, come si può vedere nel video. I prodotti Corsair iCue sono infatti in grado di offrire esclusivi effetti di illuminazione in tempo reale che estendono l'azione di gioco all'intero sistema iCue, e sono da oggi implementati anche per il nuovo spin-off della serie Borderlands.

Sviluppato da Gearbox Software e prodotto da 2K, Tiny Tina's Wonderlands consente ai giocatori di creare il proprio eroe multiclasse e di imbarcarsi in un'avventura ambientata nello stesso immaginario di Borderlands. I giocatori devono fare avanzare il proprio gruppo per sconfiggere il tirannico Signore dei Draghi nel caotico mondo fantasy creato dall'imprevedibile Tiny Tina. Come Borderlands, si tratta ancora di un atipico gioco “looter shooter” in prima persona con richiami ai classici gioco di ruolo da tavolo.

I giocatori potranno creare e personalizzare il proprio eroe multiclasse e formare una squadra con i propri amici, affrontando l'avventura in solitaria o in modalità multigiocatore. "La regola è una sola: dimostrare di essere caotici veri!". La campagna co-op potrà ospitare fino a 4 giocatori e, a detta di Gearbox, avrà contenuti endgame "rigiocabili".

L’integrazione gaming iCUE per Tiny Tina’s Wonderlands sarà disponibile a partire dal 25 marzo, con il lancio del gioco. Per celebrare la collaborazione con 2K, Corsair annuncerà un concorso a premi per vincere un PC personalizzato ispirato a Tiny Tin's Wonderlands, insieme a una copia del gioco e un set di periferiche Corsair. Altri dettagli sul concorso si trovano qui.