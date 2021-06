Tiny Tina's Wonderlands è lo spin-off fantasy di Borderlands: ecco il trailer

Uno dei grandi annunci dell'evento inaugurativo del Summer Game Fest coincide con il reveal di Tiny Tina's Wonderlands. Parliamo di uno spin-off della più popolare serie Borderlands, sviluppato sempre dal team di Gearbox Software e pubblicato da 2K Games.

Come suggerisce il titolo, questo nuovo titolo vedrà protagonista la piccola ed eccentrica Tiny Tina, uno dei volti più noti del looter shooter, così come altri personaggi che prenderanno parte ad un'inedita avventura a tema fantasy. Durante l'evento presentato da Geoff Keighley abbiamo assistito al primo trailer: ecco cosa c'è da sapere su Wonderlands.

Tiny Tina's Wonderlands: un mondo fantasy dominato dal caos

"Vivi un'avventura epica piena di armi uniche, stravaganti e prodigiose! Tuffati nel vortice di proiettili, lame e magie del caotico mondo fantasy partorito dall'imprevedibile mente di Tiny Tina". A giudicare dalla descrizione fornita da 2K Games, Tiny Tina's Wonderlands proporrà una formula sparatutto simile a quella vista in Borderlands, con l'aggiunta di incantesimi, armi bianche e, naturalmente, un mondo fantasy popolato da draghi e altre bizzarre creature Non mancheranno enormi castelli medievali e dungeon pieni di bottini.

Il team di Gearbox non ha diffuso molte informazioni circa la trama del gioco, fatta eccezione per un paio di dettagli: sappiamo che un gruppo di eroi dovrà fronteggiare il malvagio Signore dei Draghi, sfruttando un arsenale fuori di testa. Wonderlands presenta un cast davvero eccezionale: oltre a Ashly Burch, interprete di Tiny Tina, troveremo le voci di Andy Samberg (Brooklyn Nine-Nine), Wanda Skyes (Monster-in-Law) e Will Arnett (BoJack Horseman).

Pochi dettagli anche in merito al gameplay, ma potremmo ritrovare parte delle meccaniche già viste in Borderlands. Sappiamo che i giocatori potranno creare e personalizzare il proprio eroe multiclasse e formare una squadra con i propri amici, affrontando l'avventura in solitaria o in modalità multigiocatore. "La regola è una sola: dimostrare di essere caotici veri!". La campagna co-op potrà ospitare fino a 4 giocatori e, a detta di Gearbox, avrà contenuti endgame "rigiocabili".

Tiny Tina's Wonderlands uscirà nel corso del 2022. Manca la data di uscita precisa, ma 2K Games e Gearbox condivideranno maggiori dettagli prossimamente. Il gioco è atteso su PC (Epic Games Store, Steam), Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One e PlayStation 4.