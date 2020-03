Coronavirus: raccolta fondi da Pow3r, Homyatol e Paolocannone

Come noto, uno dei principali problemi determinati dalla rapida diffusione del Coronavirus è il sovraffollamento dei reparti di terapia intensiva in grado da fungere da aiuto alla respirazione. In giro per l'Italia sono state attivate varie iniziative di solidarietà: ad esempio, molti ospedali privati hanno messo a disposizione i loro reparti di terapia intensiva. Naturalmente bisogna finanziare la predisposizione di nuove postazioni di terapia intensiva e kit di rianimazione. E anche alcuni influencer stanno contribuendo, sfruttando la loro popolarità.

Restando nel nostro mondo, alcuni ragazzi che su Twitch hanno un seguito decisamente importante, hanno avviato quella che potremmo definire una maratona di raccolta fondi. Si tratta di una sorta di passaggio del testimone che è partito da streamer molto conosciuti su Twitch come Pow3r, Homyatol e Paolocannone e che continuerà con altri streamer.

I ragazzi su Twitch hanno già raccolto 7500 Euro, una cifra non certo trascurabile ma ovviamente insufficiente per fronteggiare quella che, purtroppo, è un'epidemia che ricorderemo per molti anni a venire. Pertanto, invitiamo i nostri lettori a partecipare, informandosi su come effettuare la donazione attraverso i rispettivi canali dei principali sostenitori dell'iniziativa.

Come noto, nella serata di ieri il nostro Governo ha esteso la "zona rossa" a tutta la nazione, confermando le difficoltà a contenere il contagio. Potremo uscire da questa situazione solo se tutti collaboreremo e ci atterremo alle disposizione dei medici e scienziati. Tra le altre cose, è incoraggiato rimanere a casa ed evitare i luoghi di aggregazione.