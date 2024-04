Coppa eFootball Italia 2024: al via la seconda edizione del torneo eSports italiano

Con la prima edizione svoltasi tra la fine del 2022 e il 2023, la Coppa eFootball Italia ritorna per il secondo anno per coinvolgere i migliori giocatori - e gli aspiranti tali - del simulatore calcistico di Konami. Il torneo in-game dedicato interamente al Bel Paese permetterà ancora una volta ai fan di indossare i colori dei propri club preferiti appartenenti al roster ufficiale.

Ecco i primi dettagli condivisi da Konami poche ore fa.

eFootball: ritorna il torneo ufficiale 'Made in Italy'

"Abbiamo creato un torneo in cui i fan possono partecipare e rappresentare la loro squadra del cuore in una competizione eSport, al fianco dei videogiocatori professionisti", così David Monk, Head of Football Acquisition and Activation Europe di Konami, ci aveva parlato di Coppa eFootball Italia al Napoli COMICON, durane il quale si era svolto l'evento 'Grand Final' del torneo.

La seconda edizione vede la partecipazione di tutti gli otto club partner eFootball con sede in Italia. Le squadre di AC Milan, AC Monza, AS Roma, Atalanta BC, FC Internazionale Milano, SS Lazio, SSC Napoli e Pisa SC sono dunque giocabili nei match del torneo.

L'inaugurazione è avvenuta poche ore fa in occasione del Challenge Event svoltosi in-game giovedì 4 aprile. Il 'second round' è rappresentato dal Raking Event in programma per il prossimo 12 aprile , a cui seguirà un Knockout Event l' 11 maggio . "In questa fase, i migliori 64 giocatori si sfideranno per conquistare l’accesso alle finali. I primi quattro classificati si incontreranno per disputare le finali dal vivo, che si svolgeranno in presenza il 25 maggio", spiega Konami.

La Coppa eFootball Italia, nell'edizione 2024, può contare sul supporto di isybank. La banca digitale del Gruppo Intesa Sanpaolo è infatti main sponsor dell'evento eSport.

Per chi si fosse perso qualcosa, eFootball è il rebranding dell'iconica serie sportiva Pro Evolution Soccer, nota ai più con l'acronimo 'PES'. "Alla base del rebranding di Pro Evolution Soccer c'era l'intenzione di introdurre nuovi 'ingredienti' (nella nostra strategia.)", spiegava David Monk ai nostri microfoni. "Non si trattava semplicemente di cambiare nome: abbiamo cambiato modello di business, rendendo il gioco gratuito e pienamente accessibile a livello globale. [...] Combinando tutti questi elementi ottieni qualcosa di completamente nuovo, molto più di un semplice rebranding. È un 'salto' nella nuova generazione di console".