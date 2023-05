eFootball: Konami, l'eSport e l'amore per l'Italia, intervista con David Monk

Durante l'ultima edizione del Comicon abbiamo avuto l'occasione di visitare lo stand di eFootball presso il Padiglione 5 della Mostra d'Oltremare di Napoli. Qui abbiamo visto numerosi fan del simulatore calcistico Konami, pronti a sfidarsi in avvincenti match su console.

La fiera napoletana ha inoltre offerto il palcoscenico per l'atto conclusivo della Coppa eFootball Italia, competizione eSport che ha coinvolto i sette club italiani partner di Konami - tra cui i padroni di casa, l'SSC Napoli. Un evento che, a pochi giorni dalla matematica vittoria dello scudetto, è stato vissuto con grande entusiasmo dai partecipanti e dagli spettatori.

Al Comicon abbiamo avuto il piacere di scambiare quattro chiacchiere con David Monk, Head of Football Acquisition and Activation Europe di Konami. Monk ha illustrato le innovazioni del torneo dedicato al Bel Paese, ma ci ha anche svelato alcuni retroscena sul rebranding del simulatore calcistico e sui prossimi piani per l'Italia e per il resto del mondo.

Hardware Upgrade (HWU): Siete passati dal brand 'PES' a 'eFootball', che impatto ha avuto sulla vostra strategia?



David Monk (DM): Alla base del rebranding di Pro Evolution Soccer c'era l'intenzione di introdurre nuovi 'ingredienti' (nella nostra strategia.).



Non si trattava semplicemente di cambiare nome: abbiamo cambiato modello di business, rendendo il gioco gratuito e pienamente accessibile a livello globale. È inoltre un prodotto digitalizzato al 100%, il che ci ha permesso di distribuirlo direttamente al consumatore. Il rebranding rappresenta anche il passaggio al nuovo motore grafico, che nel caso di eFootball è l'Unreal Engine, che porta con sé tante nuove dinamiche per il gioco.



Combinando tutti questi elementi ottieni qualcosa di completamente nuovo, molto più di un semplice rebranding. È un 'salto' nella nuova generazione di console.

HWU: Dal nuovo nome del vostro titolo calcistico possiamo dedurre che avete abbracciato gli eSport a 360 gradi...



DM: Anche con i precedenti giochi di Pro Evolution Soccer organizzavamo tornei eSport competitivi, quindi è qualcosa che è già presente nel nostro DNA. Eppure ci siamo domandati: "Come possiamo far evolvere il nostro titolo calcistico in quest'ambito?".



Ecco dunque che abbiamo lanciato l'eFootball Championship Pro, l'eFootball Championship Open e, nel vostro Paese, la Coppa eFootball Italia.



In merito alle iniziative menzionate da Monk, ricordiamo che l'eFootball Championship Pro rappresenta la competizione più importante riservata alle squadre di club, mentre l'eFootball Championship Open ha permesso a qualsiasi giocatore del simulatore calcistico di mettersi alla prova in un autentico torneo eSport. Coppa eFootball Italia è invece qualcosa di nuovo ed estremamente ambizioso, una formula che riunisce sia i pro player che i fan che giocano da casa.

HWU: A tal proposito, perché avete scelto proprio il Bel Paese?



DM: Ottima domanda. Prima di lanciare questo genere di competizione avevamo bisogno di stabilire una base solida. Voi italiani avete ottimi club calcistici e per la Coppa eFootball Italia ne abbiamo scelti sette, ovvero AC Milan, AC Monza, AS Roma, Atalanta BC, FC Internazionale Milano, SS Lazio e SSC Napoli.



Avere una partnership con queste società ci offre un grande vantaggio, in termini di licenze e non solo, e questo rappresenta la prima grande motivazione dietro la nostra scelta. In secondo luogo, l'Italia offre un'audience attiva e coinvolgente, così come la 'user base' perfetta, sia per quanto riguarda la normale partecipazione nel gioco che per quel che concerne gli eventi eSport.

Monk parla anche dei successi che legano il nostro Paese a eFootball e, più in generale, al mondo del calcio. Ha dunque parlato della presenza di un giocatore italiano (xNaples17x) tra i vincitori delle World Finals dell'eFootball Championship Open del 2022. Senza troppe sorprese, si è parlato anche della memorabile vittoria dell'Italia al campionato europeo di calcio 2020.

DM: Con queste premesse, sapevamo che in Italia avremmo potuto trovare quello che stavamo cercando, ovvero un pubblico competitivo e partecipe. C'è però una terza motivazione ed è legata alle tifoserie di ogni club: è la passione, il calcio scorre nelle vostre vene.

HWU: Concordo, il calcio fa parte del nostro DNA, è innegabile.

DM: Esattamente! Prendiamo ad esempio Napoli: quando giri per la città partenopea - soprattutto in questo periodo - il calcio è ovunque, la passione è tangibile. Supportiamo i nostri club partner e speriamo nel loro successo, ovviamente, e sappiamo che possono portare grande valore al nostro gioco. L'idea alla base di questa partnership è che tutti possono trarne vantaggio.

Abbiamo creato un torneo in cui i fan possono partecipare e rappresentare la loro squadra del cuore in una competizione eSport, al fianco dei videogiocatori professionisti. Inoltre, abbiamo introdotto un elemento che riteniamo davvero innovativo: tra i partecipanti del Group Stage abbiamo anche i giocatori delle squadre giovanili (Primavera), che prendono parte ai match di Coppa eFootball Italia per rappresentare i relativi club.

Di fatto, ogni squadra che ha partecipato a Coppa eFootball Italia includeva tre diversi membri: un player selezionato dalla squadra giovanile del club, un pro player che fa parte del team eSport del club e un tifoso selezionato tramite un torneo di qualificazione online. Dopo il Group Stage, il gruppo è stato poi ridotto a due giocatori per la sfida finale che avrebbe portato alla conquista del titolo nazionale. Com'è stato possibile far partecipare i player delle squadre giovanili? Monk ha risposto anche a questa domanda.

DM: Non ci volevamo limitare a un semplice coinvolgimento di questi giocatori. In realtà abbiamo organizzato un seminario per introdurre questi player al mondo dell'eSport e offrire loro un'analisi dei rischi e dei benefici che riguardano questo genere di competizione.

HWU: Per quanto riguarda il futuro di eFootball, avete nuovi piani per l'Italia?



DM: Siamo sempre alla ricerca di nuovi modi per sviluppare, migliorare e far evolvere il nostro simulatore calcistico, in Italia e nel resto del mondo.

Nel vostro Paese abbiamo già stabilito le fondamenta di cui necessitavamo, il che ci ha permesso di sperimentare e creare qualcosa come Coppa eFootball Italia. Il nostro prossimo 'step' è naturalmente quello di osservare, valutare e analizzare i risultati ottenuti con questa competizione - che è stata trasmessa in diretta sul nostro canale YouTube. Stiamo cercando di studiare la formula con cui possiamo innovare e migliorare ulteriormente quanto fatto finora.

Quindi, rispondendo alla tua domanda: certamente, avremo senz'altro dei nuovi piani per l'Italia.