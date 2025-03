Control Ultimate Edition si aggiorna alla versione 1.30: DLSS 3.7 e DLAA adesso disponibili

La Ultimate Edition di Control, lo sparatutto fantascientifico in terza persona di Remedy, si è aggiornata alla versione 1.30 introducendo numerose novità, anche sul fronte grafico. Con l'ultimo update, infatti, i giocatori hanno accesso alla versione 3.7 del DLSS e al DLAA.

Partiamo proprio dalle nuove opzioni grafiche: il DLSS 3.7 corregge la risoluzione delle ombre e introduce l'effetto "grana pellicola" anche in upscaling. Adesso, inoltre, è possibile utilizzare il DLSS con tutte le risoluzioni, incluse quelle aggiunte con il nuovo aggiornamento.

Con la versione 1.30, infatti, Control supporta anche il rapporta extra-wide di 48:9, ovvero le configurazioni a triplo monitor, con annesso un nuovo limite del FOV per adattare l'angolo di visione alla larghezza dell'area visualizzata. È stato aggiunto anche il supporto all'HDR, mentre la profondità di colore in SDR è passata da 8 a 10 bit.

Inoltre, è stata aggiunta anche l'impostazione "Ultra" per il ray tracing che fornisce più raggi per pixel e migliora la stabilità temporale.

Il gioco ha aggiunto anche la missione "Yoshimi Tokui's Guided Imagery Experience". Si tratta di un contenuto aggiuntivo rimasto confinato finora alla Digital Deluxe Edition per PlayStation 4. In più, sono stati aggiunti tre outfit per il personaggio: Muta da sub Astral, Attrezzatura di risposta tattica e Attrezzatura di risposta Urbana.

In questo caso, si tratta di bonus riservati a chi preordinava il gioco. Da adesso, invece, i giocatori potranno fermarsi presso un checkpoint nell'area del Settore Esecutivo Centrale per cambiare aspetto.

Attualmente, l'aggiornamento è disponibile esclusivamente su PC tramite Steam, GOG ed Epic Games Store. Tuttavia, la patch sarà rilasciata anche per le versioni console, seppur al momento Remedy non abbia condiviso una finestra di rilascio.