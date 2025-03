Blizzcon 2025: l'evento non si farà, Blizzard dà appuntamento tra un anno e mezzo

La Blizzcon 2025 non si farà. Lo ha fatto sapere Blizzard che ha rimandato l'evento direttamente a settembre 2026 promettendo importanti novità. Nella comunicazione, lo sviluppatore non spiega le ragioni che hanno portato alla cancellazione

Potrà sembrare strano, ma anche nell'anno in cui la manifestazione spegne le 20 candeline, la Blizzcon non si farà. Lo rende noto Blizzard con un comunicato stampa in cui rimanda direttamente al 2026, spiegando che la società sta progettando qualcosa di davvero rivoluzionario.

Di certo non ne saranno felici i fan che attendono l'evento con ansia per conoscere tutte le novità dalla loro software house preferita. Peraltro, con il 2025, la Blizzcon salta per il secondo anno di fila, evento mai verificatosi neanche nel periodo pandemico in cui la manifestazione fu ugualmente organizzata, seppur in streaming.

Tuttavia, gli appassionati saranno felici di sapere che Blizzard ha promesso novità davvero importanti per l'edizione del prossimo anno che ha già una data prefissata: la Blizzcon 2026 si terrà sabato 12 e domenica 14 settembre 2026, come di consueto all'Anaheim Convention Center.

"Per il 2026, oltre ai grandi classici della BlizzCon come la cerimonia di apertura, i panel di approfondimento, la Darkmoon Faire, la competizione amichevole, gli hands-on e altro ancora, il team Blizzard ha intenzione di alzare ulteriormente l'asticella di questa iconica celebrazione e creare un'esperienza indimenticabile per tutti coloro che parteciperanno" ha scritto Blizzard nella comunicazione.

"Il team sta costruendo questo evento proprio come se fosse un gioco Blizzard: con un profondo impegno nei confronti dei giocatori, con rispetto per i loro legami con i rispettivi universi e come una celebrazione della forza delle relazioni forgiate da un'avventura condivisa".

Nella nota, però, Blizzard non fa alcun accenno alle ragioni che hanno portato alla cancellazione dell'edizione 2025. In ogni caso, anche in assenza della Blizzcon, è quasi certo che Blizzard organizzerà altri eventi minori nel corso di quest'anno.