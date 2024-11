Control 2 sarà un action RPG: la rivelazione direttamente da Sam Lake di Remedy

Remedy ha fornito alcuni aggiornamenti sui suoi progetti futuri, tra cui un interessante rivelazione in merito a Control 2. Il gioco è pronto per la produzione e sarà un action RPG, proponendo una formula diversa da quella del primo capitolo.

Durante una presentazione agli investitori durata quasi tre ore, Remedy ha rivelato alcune informazioni sui suoi prossimi progetti, tra cui l'imminente FBC: Firebreak e, come sempre, sull'attesissimo Control 2. È stato direttamente Sam Lake, fondatore e capo dello studio, ad affermare che il gioco sarà un action RPG, prendendo le distanze dalla formula del primo capitolo.

Per quanto riguarda lo stato di avanzamento del gioco, Control 2 ha finalmente superato la fase di concept ed è pronto per lo sviluppo vero e proprio. In sintesi, ci vorrà ancora tempo prima del rilascio, ma pare che Remedy abbia finalmente una pipeline precisa per la realizzazione.

Inoltre, Sam Lake ci ha tenuto a ribadire che Control, insieme ad Alan Wake e FBC: Firebreak, è ambientato in un unico universo interconnesso. Secondo Lake è questo il valore aggiunto di tutte le produzioni attuali e future della software house.

"Alan Wake, Control e Firebreak sono tutti ambientati nel Remedy Connected Universe (RCU). Ovviamente, ci sono innumerevoli universi immaginari [sul mercato]. Ma nei giochi, un universo che abbracci diversi franchise è un concetto unico" ha affermato Lake. "Ciò che creiamo in Remedy è speciale, e non dobbiamo perderlo".

Un aggiornamento interessante, almeno per i giocatori su Mac, arriva in merito al primo capitolo di Control che sarà disponibile a partire dal prossimo 12 febbraio nella versione "Ultimate Edition". Inoltre, riceverà anche un update, seppur manchino i dettagli, che sbloccherà "i contenuti precedentemente rilasciati".

In merito ad Alan Wake 2, invece, Remedy fa sapere che il gioco ha venduto 1,8 milioni di copie, grazie anche alla spinta data dalla versione fisica recentemente rilasciata per Xbox Series X|S e PlayStation 5.