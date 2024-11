Alien: Rogue Incursion, annunciato l'arrivo a dicembre con un nuovo trailer

Probabilmente non in molti vorrebbero fronteggiare uno Xenomorfo faccia a faccia. Tuttavia, i più temerari – in possesso di un visore per la realtà virtuale – potranno farlo a partire dal prossimo 19 dicembre, data in cui verrà rilasciato il nuovo Alien: Rogue Incursion su PC VR e PlayStation VR2.

Si tratta indubbiamente di una gioia per i giocatori di Sony che dopo un lancio ricco di aspettative, probabilmente hanno visto crescere lo strato di polvere sulla periferica. Certo, non si tratta di un titolo adatto a tutti, ma rappresenta un'aggiunta di spessore a un catalogo piuttosto limitato di titoli per PS VR2.

La data d'uscita è stata annunciata con un interessante trailer che TQ Jefferson, responsabile dei prodotti di Survivor, lo studio che ha sviluppato il gioco, ha definito "in tre fasi". In effetti, il trailer si apre con la presentazione della protagonista, Zula, e di LV-354 meglio conosciuto come "Purdan", il settore in cui si svolgeranno le vicende di Alien: Rogue Incursion.

Jefferson ha spiegato che il trailer si conclude con un "gran finale", ragione per cui vi lasciamo alla visione del filmato. Nel frattempo, possiamo notare che all'interno del gioco sarà possibile interagire con un equipaggiamento di tutto rispetto, come il prototipo del fucile a impulsi M41 o la torcia al plasma.

Il responsabile ha anche dichiarato che questo consentirà ai giocatori di vivere il mondo di Alien "come non è mai avvenuto prima". Non rimane che attendere il mese esatto che ci separa da un'opera che si preannuncia come uno degli horror più coinvolgenti mai proposti per la realtà virtuale.