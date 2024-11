Rainbow Six Siege: dopo 9 anni arriva il cross-play tra PC e console, ma con regole stringenti per equilibrare le partite

A distanza di quasi 9 anni dal suo rilascio, Rainbow Six Siege integrerà il cross-play tra console e PC. Non mancano, tuttavia, alcune restrizioni che consentiranno di mantenere il bilanciamento del gioco.

Sono trascorsi quasi 9 anni da quando Rainbow Six Siege è approdato su console e PC, un tempo in cui Ubisoft ha sempre negato il cross-play per ragioni di bilanciamento. Tuttavia, con il prossimo aggiornamento dell'Anno 9 il cross-play sarà attivo con alcune restrizioni che, secondo il publisher, consentiranno di bilanciare il matchmaking.

Con l'opzione cross-play attiva saranno i giocatori console a unirsi a quelli PC e non il contrario. I matchmaking, infatti, rimarranno separati tra le piattaforme e nel caso in cui la squadra includa almeno un giocatore PC, tutti gli utenti verranno inseriti nel pool matchmaking per computer.

Arriveranno anche nuove sanzioni per i giocatori scorretti. Innanzitutto, sono state inasprite le contromisure di MouseTrap, il sistema che consente di rivelare chi utilizza mouse e tastiera su console. Se colti a giocare con periferiche PC su PlayStation o Xbox, tali giocatori saranno obbligati a partecipare al pool matchmaking PC. Inoltre, disattivando l'opzione di cross-play, costoro saranno direttamente esclusi dal matchmaking.

Aggiornato anche l'anticheat con Cheater Match Cancellation. Questa funzione consentirà ai giocatori onesti di spendere meno tempo nelle partite scorrette poiché, non appena verrà confermata la presenza di un cheater, il giocatore sarà bannato e la partita annullata senza alcuna conseguenza per gli altri giocatori.

È stata implementata anche l'intelligenza artificiale per la moderazione della chat. Questa non solo censurerà i messaggi ritenuti non consoni all'ambiente di gioco, ma provvederà eventualmente anche alla segnalazione e conseguente blocco della chat testuale. Inoltre, i messaggi avranno un impatto sulla reputazione, anche quelli "positivi".

Infine, verrà implementato il sistema Phantom Player, una soluzione che dovrebbe consentire di equilibrare le partite attraverso una valutazione matematica dell'abilità dei giocatori.

"In poche parole, Phantom Player è un valore matematico, un 'sesto giocatore', che porterà un ulteriore livello di bilanciamento al matchmaking. Concretamente, Phantom Player vede la disparità di abilità tra i giocatori di uno stack e aggiunge il valore di abilità appropriato per livellare le partite a seconda del numero di giocatori all'interno di questo stack" si legge nel post pubblicato da Ubisoft, dal quale è possibile consultare tutte le novità in arrivo con il prossimo aggiornamento.