Console Nintendo Switch (V2 1.1) disponibile a 259,90 su eBay

Nintendo Switch è la console leggera e versatile, da utilizzare dove, quando e con chi si vuole e in grado di trasformarsi per assecondare diverse tipologie di utilizzo. La si può utilizzare in modalità TV per giocare in HD sullo schermo di casa con amici e parenti.

La modalità integrata, invece, consente di scollegare i 2 controller per il gioco in multiplayer, mentre se si collegano nuovamente i controller Joy-Con, si può giocare in modalità portatile.

Ecco le specifiche complete della console:

- Tipologia display: LCD

- Dimensioni schermo: 15,8 cm (6.2")

- Touch screen: No

- Secondo schermo LCD: No

- Risoluzione del display: 1280 x 720 Pixel

- Formato: 16:9

- Tecnologia touch: Multi-touch

- Tipologia touch screen: Capacitivo Connettività

- HDMI: Sì

- Porta USB: Sì

- Connettore USB: USB tipo-C

- Connessione cuffia: 3,5 mm

- Uscite per cuffie: 1

- Jack DC-in: Sì

- Dimensioni e peso -Larghezza: 239 mm -Profondità: 102 mm -Altezza: 14 mm

- Durata batteria: 9 h

- Tecnologia batteria: Ioni di Litio Condizioni ambientali

- Intervallo temperatura di funzionamento: 5 - 35 °C

- Wi-Fi: Sì -Bluetooth: Sì

- Banda di frequenza: 2.45 GHz

- Standard Wi-Fi: 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac)

- Versione Bluetooth: 4.1

- Capacità memoria integrata: 32 GB

- Unità ottica integrata: No

- Lettore di schede integrato: Sì

- Tipi schede di memoria: MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC -Memoria espandibile fino a: 2000 GB Contenuto dell'imballo -Videogioco incluso: No

- Adattatore AC/DC: Sì

- Cavi inclusi: HDMI