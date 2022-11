Speciale videogiochi: decine di offerte su titoli come GTA 5, NBA 2K23, Far Cry 6, Alan Wake, Assassin's Creed e molti altri

Grand Theft Auto V, il videogioco più venduto degli ultimi anni con una campagna single player da non perdere e un multiplayer sempre avvincente, ora a meno di 30 euro su Amazon , sia per Xbox Series X che per PS5. Si tratta della versione con box di cartone. I più appassionati della serie, inoltre, non si lasceranno sfuggire la Grand Theft Auto: The Trilogy con tre dei migliori videogiochi della serie: Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City e Grand Theft Auto: San Andreas.

Sempre da 2K Games in offerta diversi titoli sportivi di qualità garantita. A partire da WWE 2K22 per non trascurare il nuovo NBA 2K23 anche nella Michael Jordan Edition per PS5.

Da non perdere neanche PGA TOUR 2K23, per tutti gli appassionati di golf offre avanzate possibilità di personalizzazione attraverso lo strumento Progettista di campi dotato di migliaia di oggetti personalizzabili. È solo una rapida selezione delle offerte in corso per quanto riguarda 2K Games: trovate tutte le altre qui.

Da non perdere a questo prezzo neanche la Remastered di Alan Wake, che dà valore a questo glorioso titolo d'azione di Remedy Entertainment.

Per i più giovani, invece, una selezione di giochi colorati ora in super offerta. Ecco L.O.L. Surprise! B.B.s IN VIAGGIO, CoComelon: gioca con JJ e Human Fall Flat per Nintendo Switch. Qui la selezione di tutti i giochi in offerta.

Per quanto riguarda il mondo Ubisoft, ecco Far Cry 6, Just Dance 2023 e Assassin's Creed Valhalla. In particolare, gli ultimi capitoli delle serie Far Cry e Assassin's Creed ora offrono molteplici ore di gioco a prezzi stracciati!

Altra proposta interessante il bundle DualSense + FIFA 23 per i fan di PS5.

Molto interessante anche il taglio di prezzo sull'ottimo monitor Philips 24 pollici con refresh rate da 165 Hz.