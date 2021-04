Commodore 64 per minare Bitcoin: non per il pane ma per la gloria

Dopo il Game Boy, anche il Commodore 64 è stato messo davanti a una durissima e inedita prova: il mining di Bitcoin. Il canale YouTube "8-Bit Show And Tell" di Robin Harbron, programmatore e collezionista, ci mostra in modo dettagliato tutti i passaggi per rendere il vecchio home computer di CBM uscito nel 1982 una potenziale fonte di guadagno.

Ovviamente stiamo scherzando, perché come potete ben capire, il Commodore 64 non ha una potenza sufficiente a restituire un guadagno degno di tale nome se non tra centinaia di migliaia di anni: l'autore è stato quindi mosso dalla semplice passione e dalla volontà di dimostrare la fattibilità del progetto.

Nel filmato Harbron mostra come è riuscito ad adattare il Commodore 64 all'insolito compito, mettendo alla prova il processore MOS Technology 6510 con una frequenza di 1,02 MHz, accompagnato da 64 KB di RAM e 20 KB di ROM. Il Commodore 64 ha raggiunto prestazioni di 0,3 hash al secondo, inferiori agli 0,8 hash al secondo del Game Boy.

Il risultato, tutt'altro che esaltante, potrebbe però essere migliorato. Secondo l'autore del video, il codice è stato scritto in linguaggio C e non in linguaggio macchina, e questo potrebbe restituire prestazioni dieci volte maggiori. Il Commodore può inoltre essere potenziato da un add-on esterno chiamato SuperCPU che, grazie a un chip 65816 di Western Design Center a 20 MHz, può migliorare ulteriormente le prestazioni del sistema fino a 20 volte.

Siamo lontani dai risultati nel mining, in questo caso di Ethereum, di schede video come la GeForce RTX 3090 (120 MH/s) o la GeForce RTX 3080 (94 MH/s), e ancora di più dall'ultimo ASIC mostruoso di Bitmain, l'Antminer E9 capace di toccare 3 GH/s. Insomma, se trovate un Commodore 64 in soffitta sappiate che il modo migliore per farci dei soldi non è quello di metterlo a minare criptovalute, ma rivenderlo!