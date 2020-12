Come perdere 500mila dollari: la mamma butta la sua collezione di videogiochi

Immaginate di possedere una delle collezioni di videogiochi più grandi di sempre: vi svegliate un giorno e i vostri preziosi cimeli sono improvvisamente spariti. È capitato a uno sfortunato uomo di New York, che a quanto pare possedeva un'enorme quantità di giochi, alcuni dei quali ancora sigillati. Sì, possedeva, perché a sua insaputa la sua cara mamma aveva deciso di sbarazzarsene, senza sapere che l'intera collezione valesse centinaia di migliaia di dollari.

"Qualcuno morirà": la triste storia di un collezionista di videogiochi

New York City, New York. Un impiegato della catena J&L Game ha appena scoperto di aver perso la sua preziosa collezione di videogiochi, custodita nella casa dei suoi genitori. L'artefice del delitto è sua madre, che avrebbe buttato gran parte della raccolta di giochi e console posseduta dal figlio, con l'evidente intenzione di fare spazio nella sua abitazione.

In un thread (ormai rimosso) su Twitter, la "vittima" ha commentato scherzosamente l'accaduto: "Ho appena scoperto che mia mamma, qualche anno fa, ha buttato via TUTTI i miei giochi PS1. Più di 500 giochi, di cui la metà ancora sigillati. Sto per uccidere qualcuno".

I titoli per PlayStation non sono gli unici pezzi ad essere stati persi. "Oggi ho realizzato che (mia mamma) ha buttato i miei Atari, Coleco, Intellivision, NES, SNES, TGfx, PCE, NG AES, MegaDrive, Master System... praticamente ogni console e gioco che non ho mai portato via con me".

L'ultima volta che il nostro sfortunato newyorkese aveva fatto i calcoli, il valore complessivo della sua collezione ammontava a ben 500.000 dollari. Dalla somma sono esclusi gli altri oggetti di valore "cestinati" dalla madre, che includono due amplificatori Marshall, una batteria, tutti gli skateboard posseduti dall'uomo e, a quanto pare, un'intera collezione di fumetti.