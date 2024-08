Ci sarà un seguito spirituale di Prey e Dishonored

WolfEye Studios ha rivelato di essere al lavoro su un gioco di ruolo in prima persona appartenente a una proprietà intellettuale nuova, ma che al contempo punta sul DNA dei giochi Arkane come Prey e Dishonored. Questo studio è stato fondato dai veterani di Arkane Raphael Colantonio, uno dei principali responsabili della componente creativa di Prey e di Dishonored, e Julien Roby, che ha lavorato sull'espansione di Dishonored. Inoltre, si tratta di uno studio che ha già lanciato un titolo: è successo nel 2022 e si è trattato di Weird West, un RPG con prospettiva isometrica.

Per quanto riguarda il nuovo gioco di WolfEye, invece, non vi è ancora un titolo, ma solamente un paio di screenshot. Questi sembrano lasciare trasparire un'ambientazione steampunk, mentre con ogni probabilità grande libertà decisionale e di esplorazione verrà data ai giocatori, come spesso accade con questo genere di giochi.

Il team di sviluppo del progetto ha accolto vari talenti fuoriusciti da Arkane Lyon e Arkane Austin, con quest'ultima che è stata una delle tre software house chiuse da Microsoft (dopo l'acquisizione di Bethesda) nella prima parte dell'anno. La sede di Lione è invece ancora operativa: è stata la responsabile della serie Dishonored, mentre Prey era stato assegnato a Austin.

"Siamo così felici di poter confermare ufficialmente che il nostro prossimo gioco è attivamente in produzione e che si tratta di un RPG d'azione in prima persona", ha detto Raphael Colantonio, Presidente e Direttore creativo di WolfEye. "I fan dei giochi passati a cui ho partecipato, come Dishonored e Prey, si sentiranno a casa, così come i fan dei giochi di ruolo in generale".

Lo studio sta ora cercando un partner che possa distribuire il nuovo gioco, il cui primo alpha test è previsto per il 2025. Per ottenere una possibilità di partecipare iscrivetevi a questo indirizzo.