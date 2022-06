"Ci sarà un Sega Mega Drive Mini 2, e punterà sui giochi"

Sega Mega Drive Mini 2 è diventato ufficiale con un live streaming. Ci saranno 50 giochi, alcuni dei quali provenienti da Sega Mega CD, la periferica per Sega Mega Drive che consentiva alla console di utilizzare software su CD-ROM.

Per il momento, Sega si è limitata ad annunciare la mini console solo per il territorio giapponese, dove arriverà il 27 ottobre al prezzo di ¥9,980, circa 70 euro non dissimile da quello della prima edizione di Sega Mega Drive Mini, oggi purtroppo pressoché irreperibile. Proprio la scarsa reperibilità del primo esemplare fa pensare che questo nuovo progetto sia una sorta di riedizione del primo, magari con hardware leggermente migliorato e con un nuovo catalogo di giochi.

L'operazione nostalgia di Sega, infatti, arriverà insieme a Silpheed, Shining Force CD, Sonic CD, Mansion of Hidden Souls e Popful Mail, tutti giochi che necessitavano dell'upgrade Mega CD per funzionare. Come il suo predecessore, anche il nuovo Mega Drive Mini è un progetto portato avanti internamente a Sega che punta a offrire un livello qualitativo superiore rispetto alle retro-console già esistenti. Con migliori prestazioni nell'emulazione dei giochi e molta cura nella riproduzione della console originale, Mega Drive Mini 2 punterà a riportare gli appassionati di videogiochi indietro nel tempo. Si attendono dettagli circa la distribuzione della mini console in occidente, con Koch Media che si era occupata della prima versione.

Uscita dapprima nel 1988, Sega Mega Drive (conosciuta negli Usa come Sega Genesis) è stata una mitica console a 16 bit capace di sfidare i colossi del mondo dei videogiochi dell'epoca, Nintendo in primis.