Ci gira Crysis Remastered sul tuo PC? Probabilmente sì, secondo i requisiti ufficiali

Il tormentone "ci gira Crysis?" ci ha accompagnato per anni e tuttora fa capolino come battuta scherzosa tra gli appassionati di hardware, memori di come il primo Crysis di Crytek mettesse in ginocchio anche i sistemi più potenti dell'epoca. Il 18 settembre è il turno di Crysis Remastered, versione ammodernata del titolo, e tutti nei mesi scorsi ci aspettavamo un nuovo punto di riferimento capace di mettere alle strette i sistemi moderni.

Dopo il leak del primo trailer fu però chiaro che il salto qualitativo non sarebbe stato così grande e molti appassionati si lamentarono con Crytek, che si vide costretta a rimandare l'uscita del gioco per correre ai ripari. Non sappiamo se ci siano riusciti, il filmato che vedete qui sotto ci dà qualche indicazione dei progressi, ma attendiamo di provarlo con tutti i dettagli al massimo per capire come lo digeriscono i PC di fine 2020.

C'è però da dire che i requisiti minimi e consigliati pubblicati nelle scorse ore non presentano uno scenario allarmante per la quasi totalità dei giocatori, malgrado Crytek abbia parlato di "texture ad alta qualità, asset artistici migliorati, un texture pack HD, temporal AA, SSDO (Screen Space Directional Occlusion), SVOGI (Voxel-Based Global Illumination), profondità di campo migliorata, nuove impostazioni di luce, motion blur e parallax occlusion mapping". A tutto questo si aggiungono "effetti particellari dove applicabili, nebbia volumetrica, ray tracing via software e screen space reflection". Nel caso dei sistemi con GPU Nvidia, il ray tracing sarà accelerato via hardware tramite estensione VKRay delle API Vulkan, inoltre sarà possibile attivare il DLSS.

I requisiti minimi prevedono una CPU Intel Core i5-3450 o AMD Ryzen 3, 8 GB di memoria RAM, una scheda video GeForce GTX 1050 Ti o Radeon RX 470 (necessari 4GB di VRAM per giocare in Full HD), supporto DirectX 11, sistema operativo Windows 10 a 64 bit e 20 GB di spazio sull'SSD o hard disk.

Leggi anche: Crysis Remastered? Una mod sembra superiore

L'hardware consigliato prevede almeno una CPU Intel Core i5-7600K o AMD Ryzen 5, 12 GB di memoria RAM e una scheda video GeForce GTX 1660 Ti oppure una Radeon RX Vega 64 (necessari 8 GB di VRAM per giocare in 4K). Il resto è identico ai requisiti minimi. Sarà comunque interessante testarlo, ma non partiamo con grandi aspettative, sperando di essere smentiti.