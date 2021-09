Cercate una RTX 3080? La trovate dentro Skyrim! Una mod sbeffeggia lo shortage

La crisi dei semiconduttori ha spinto i giocatori a spendere cifre folli per una scheda video di ultima generazione. C'è chi invece si è arreso, nella speranza di riuscire ad acquistare una GPU a prezzo retail. Arriva però una "soluzione" da uno dei giochi più popolari di sempre: The Elder Scrolls V Skyrim vi offre una GeForce RTX 3080 nuova di zecca! C'è solo un piccolo dettaglio: non è reale e la troverete nel mondo di gioco grazie a un modder con un discutibile senso dell'umorismo.

Una nuova mod di Skyrim "vi offre" una RTX 3080

MobinWeekend è il nome del modder che ha scherzosamente inserito una RTX 3080 all'interno di Skyrim. Il file è stato caricato su Nexus Mods: una volta installato, i giocatori dell'RPG potranno mettere le mani su uno degli oggetti più desiderati - e introvabili - del momento.

Si tratta naturalmente di una presa in giro, un modo come un altro per ironizzare sullo shortage che ha piegato il mercato elettronico, ma per i giocatori è anche un'occasione per provare una delle mod più bizzarre, e potenzialmente inutili, dedicate all'intramontabile GdR di Bethesda. "Scarica questa mod per avere una NVIDIA GeForce RTX 3080 in Skyrim! Dimenticatevi della promessa di Nexus di una 3070 Ti, scaricate la vostra 3080 in questo istante!", scrive il modder.

Gamer e aspiranti miner troveranno un modello virtuale della RTX 3080 nel distretto di Whiterun, poggiata sul bordo di un pozzo. La scheda non può essere impugnata come arma, né scagliata contro i nemici: i giocatori non possono fare altro che osservarla e ammirarla in tutto il suo splendore.

Tornando al mondo reale, la situazione legata allo shortage sembra peggiorare. Stando alle analisi del portale tedesco 3DCenter.org, il caloi dei listini delle schede video di ultima generazione di NVIDIA e AMD si è fermato e, al contrario, i prezzi sono tornati leggermente a salire. Nel caso specifico delle GeForce RTX 3000, i prezzi delle schede vanno da un +17% sull'MSRP per la RTX 3080 Ti fino a un +74% per quanto riguarda la già menzionata RTX 3080.

A proposito di Skyrim, ad agosto Bethesda Softworks ha annunciato la Anniversary Edition del gioco di ruolo. A 10 anni esatti dal debutto su console e PC, il quinto capitolo di The Elder Scrolls tornerà sulle piattaforme di nuova generazione - incluse PlayStation 5 e Xbox Series X|S - portando con sé tutti i contenuti della Special Edition e la bellezza di 500 mod (Creation Club).