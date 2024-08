CD Projekt RED: tra The Witcher 4 e nuove serie TV, ecco tutti gli aggiornamenti

Nel resoconto agli investitori sulla prima metà dell'anno, CD Projekt RED ha fornito alcuni aggiornamenti sui progetti in sviluppo, tra cui il prossimo gioco di The Witcher. Il publisher, inoltre, ha annunciato nuovi progetti per il piccolo schermo.

Partiamo però dal nome in codice Polaris, il primo capitolo della nuova saga di The Witcher che per convenzione chiamiamo The Witcher 4. Il team di sviluppo conta 410 lavoratori e sta per avvicinarsi a un importante traguardo: la chiusura della fase di pre-produzione.

"La prima metà dell'anno è stata anche un periodo intenso per il nostro studio di Boston, che sta gettando le basi per Project Orion, un nuovo gioco ambientato nell'universo di Cyberpunk" ha spiegato Nowakowski.

Grande entusiasmo anche per il REDkit che, secondo il CEO, ha dato vita a molti progetti interessanti di modding. Naturalmente, la soddisfazione maggiore è il rilancio del gioco che, a distanza di quasi 10 anni dall'uscita, continua a registrare numeri più che soddisfacenti.

Project Hadar mantiene un organico di 20 persone a lavoro. Un team ristretto, ma si tratta di una nuova IP in fase concettuale, per cui ben lontana dallo sviluppo vero e proprio e di conseguenza dall'uscita. Continuano anche i lavori sul progetto multiplayer dedicato a The Witcher, seppur le informazioni rimangono ancora assenti.

Infine, CD Projekt RED ha anche anticipato che vi saranno nuove serie TV come Edgerunner, lo show in stile anime realizzato in collaborazione con Netflix. Quasi sicuramente vi saranno nuovi progetti ambientati nell'universo di Cyberpunk, ma non è da escludere che vengano coinvolte anche altre IP del portafoglio dello studio.