Stellar Blade su PC con DLSS 4 e FSR 3 disponibili al lancio: data d'uscita, caratteristiche esclusive e DLC

Stellar Blade farà il suo debutto su PC il prossimo 11 giugno, ovvero tra meno di un mese, e Sony ha condiviso numerose informazioni sulle sue caratteristiche esclusive per la piattaforma Wndows. Inoltre, il publisher ha annunciato nuovi contenuti che espanderanno l'esperienza di Stellar Blade sia su PC che su console.

Stellar Blade ci farà vestire i panni di EVE, una combattente della settima unità aerea della resistenza terrestre nata a seguito dell'invasione del nostro pianeta da parte dei Naytiba, all'interno di una struttura da action RPG di genere sci-fi. L'eroina sarà affiancata da Tachy, un'abile spadaccina, Comandate dell'unità di EVE, e unica superstite insieme a quest'ultima. L'obiettivo sarà sconfiggere definitivamente il popolo dei Naytiba e riconquistare la sovranità della Terra.

Partiamo però dai requisiti che si presentano decisamente accessibili. I minimi prevedono un processore Intel Core i5-7600K o AMD Ryzen 5 1600X abbinato a una scheda video NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB) o AMD Radeon RX 580 (8 GB). Questa configurazione consente di giocare a una risoluzione di 1080p a 60 fps.

I requisiti massimi, che consentono di giocare in 4K a 60 fps con preset "Molto alto", suggeriscono una configurazione con CPU i5-8400 o Ryzen 5 3600X abbinata a una scheda video GeForce RTX 3080 o Radeon RX 7900 XT. In tutti i casi, dai minimi ai massimi, saranno necessari 16 GB di memoria RAM e 75 GB di spazio libero.

In ogni caso, i giocatori PC potranno contare su DLSS 4 e FSR 3 per l'upscaling, insieme alla Multi Frame Generation del primo e la generazione dei frame del secondo. Inoltre, sarà supportato il DLAA di NVIDIA oltre che il frame rate sbloccato per un'esperienza ancora più fluida.

In linea con le altre esclusive di PlayStation, anche Stellar Blade supporterà i monitor ultrawide, sia con rapporto di 21:9 che di 32:9. Tuttavia, stando a quanto riportato nel post sul blog di PlayStation, in questo caso non vi sarà il supporto alle configurazioni a triplo monitor con rapporto di 48:9.

Pienamente supporto, invece, il DualSense che darà accesso, anche nel caso del PC, a tutte le funzionalità specifiche per il controller di PlayStation 5 e non solo. I giocatori Windows avranno la possibilità di rimappare completamente la configurazione dei tasti, sia di mouse e tastiera che dei controller.

Infine, in merito ai contenuti aggiuntivi, la nuova edizione di Stellar Blade includerà un nuovo boss, Mann, leader delle sentinelle. A tutti i giocatori sarà anche sbloccato da subito l'outfit Crimson Wings, mentre altre 25 Nano Suit saranno aggiunte come ricompensa.

Inoltre, sarà disponibile il doppiaggio in cinese e in giapponese, quest'ultimo in tutte le regioni, con relative animazioni facciali. Tutti i contenuti aggiuntivi saranno distribuiti attraverso un aggiornamento gratuito su console, per cui saranno disponibili anche per chi ha già acquistato il gioco.