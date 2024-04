The Witcher 3: disponibile su Steam il REDkit, lo strumento ufficiale per la creazione delle mod

CD Projekt RED ha reso finalmente disponibile il suo REDkit, ovvero lo strumento ufficiale che contiene tutto il necessario per generare le mod di The Witcher 3: Wild Hunt. Al momento, il kit è in fase di Play Test, ragione per cui gli sviluppatori dovranno richiederne l'accesso attraverso la pagina ufficiale dello store di Valve.

In buona sostanza, dopo quasi 10 anni dal suo rilascio, The Witcher 3 assume un po' le sembianze di Skyrim dando la possibilità ai creator di realizzare nuove linee narrative, missioni personalizzate e perfino aree aggiuntive da esplorare, seppur l'impresa non si presenti proprio semplice.

A differenza dei titoli di Bethesda però, che supportano le mod anche per la versione console, attualmente la controparte di CD Projekt RED è disponibile esclusivamente su PC. Non è chiaro se questo possa cambiare in futuro, ma al momento la software house non ha annunciato piani per portare le mod neanche sulle console di attuale generazione.

Come premesso il kit è in fase di test, ma se tutto dovesse funzionare correttamente non trascorrerà molto tempo prima che sia disponibile per tutti. Nel frattempo, coloro che non dovessero riuscire a prendere parte a questa fase possono comunque aggiungere il pacchetto alla lista dei desideri di Steam così da essere avvisati non appena sarà disponibile la versione definitiva.