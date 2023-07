CD Projekt RED licenzia ancora, questa volta il taglio coinvolge circa 100 dipendenti

In casa CD Projekt RED vi sono molteplici progetti in sviluppo, tra cui troviamo Polaris (The Witcher), Orion (Cyberpunk) e Hadar (un nuovo franchise). Lo studio sta vivendo un momento di trasformazione e per gestire tutto al meglio ha implementato una nuova "metodologia agile" per assicurarsi di creare giochi di qualità, in linea con le tempistiche e senza sottoporre gli sviluppatori al "crunch", ovvero a full immersion massacranti per rispettare le data di uscita.

Non è però l'unico cambiamento in corso e, come rivelato dal CEO Adam Kiciński, il focus è ora sul perfezionamento dei team, il che significa - purtroppo - anche licenziamenti.

"Per soddisfare le nostre grandi aspettative e ambizioni di creare i migliori giochi di ruolo, non vogliamo solo avere le persone migliori, ma anche i team giusti. Ciò che intendiamo con questo è avere team costruiti attorno alle esigenze dei nostri progetti; team più agili e più efficaci. Siamo certi che affinché CD PROJEKT RED cresca, dobbiamo essere coerenti nell'implementare questo approccio".

"Abbiamo valutato attentamente tutti i team in termini di contributo previsto alla realizzazione della nostra strategia. Non c'è un modo semplice per dirlo, ma oggi abbiamo un eccesso di personale". Un esubero quantificato in circa 100 persone, il 9% della forza lavoro di CD Projekt RED.

I licenziamenti non saranno per tutti immediati, ma si concretizzeranno da qui al primo trimestre 2024. I dipendenti vittime del taglio riceveranno un pacchetto di liquidazione completo.

Per la software house polacca si tratta della terza tornata di licenziamenti negli ultimi tre mesi. A maggio, 29 impiegati di The Molasses Flood, attualmente al lavoro sul progetto Sirius legato a The Witcher (è uno spin-off), hanno perso il lavoro. A giugno, altri 30 dipendenti legati allo sviluppo del gioco di carte Gwent hanno dovuto lasciare la società.