CD Projekt Red: 'il lancio di Cyberpunk 2077 non è stato così male, ma è diventato di moda dire che non andava bene'

A circa tre anni dal lancio ufficiale, Michal Platkow-Gilewski, vicepresidente delle pubbliche relazioni e della comunicazione di CD Projekt, ha rilasciato dichiarazioni alquanto sorprendenti su Cyberpunk 2077, dicendo che i giocatori sono stati troppo severi con i giudizi sulla versione di lancio e che a un certo punto "è diventato di moda dire che non andava bene".

"In realtà credo che Cyberpunk al momento del lancio fosse decisamente migliore di come veniva presentato da certi giudizi, e anche le prime recensioni sono state positive", ha affermato il dirigente della software house polacca nell'intervista a GamesIndustry.biz. "Poi è diventato di moda dire che non andava bene. Siamo passati da eroi a zero piuttosto velocemente. È stato un momento difficile, anche perché non sapevamo cosa stesse succedendo".

Nonostante le critiche piuttosto feroci, più sulle versioni console che su quella PC a dire il vero, Platkow-Gilewski afferma che il team ha mantenuto la fiducia sul proprio operato. "Sapevamo che il gioco era fantastico: sì, potevamo migliorarlo, e sì, dovevamo prenderci del tempo per rifare alcune cose. Non abbiamo mai avuto la sensazione che tutto ciò che avevamo fatto fosse da buttare".

"Dopo l'uscita è stata dura, ma avevo fiducia nel team. I giocatori sono gli stessi... dobbiamo solo sistemare il nostro rapporto con loro. L'unica cosa che possiamo veramente fare è offrire ciò di cui siamo capaci. Ho la sensazione che presto saremo in grado di farlo e, si spera, sarà un nuovo inizio per tutti".

Queste dichiarazioni arrivano a poche settimane dal lancio di Phantom Liberty, previsto per il 26 settembre. Il DLC di Cyberpunk 2077 rappresenterà sicuramente un bel banco di prova per il duro lavoro che CD Projekt ha intrapreso negli ultimi anni per ripulire le parti meno riuscite di Night City.