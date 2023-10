CD Projekt RED ha usato l'IA per ricreare la voce di un attore di Cyberpunk 2077 defunto

Con il rilascio della nuova (e unica) espansione di Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, emerge un interessante dettaglio sulla sua realizzazione. CD Projekt RED ha utilizzato un software polacco basato sull'intelligenza artificiale per ricreare la voce di Milogost Reczek, attore scomparso nel 2021.

Per sviluppare la nuova espansione, la software house si è trovata davanti a un bivio: assumere un nuovo attore per registrare nuovamente tutti i dialoghi, oppure mantenere il coinvolgimento di Reczek. Così ha optato per una soluzione che ha combinato le due alternative: un nuovo attore è stato assunto per pronunciare le battute, ma la voce è stata modificata con Respeecher, il software di cui abbiamo accennato in precedenza.

Come riporta Bloomberg, lo sviluppatore ha spiegato che l'idea di tagliare fuori l'attore originale non piaceva allo studio, definendolo uno dei "più grandi talenti vocali polacchi" e riferendosi alla sua interpretazione nel gioco "stellare". Naturalmente, la famiglia dell'attore è stata contattata prima di intraprendere il doppiaggio attraverso l'IA.

CDPR ha sottolineato che i figli dell'attore sono stati estremamente solidali e hanno quindi concesso l'autorizzazione per ricreare la voce del padre. Tuttavia si tratta solo di un esempio, mentre l'IA continua ad essere un argomento estremamente divisivo nel mondo del cinema, soprattutto a Hollywood dove gli scioperi hanno condotto a un binario morto.

Proprio a luglio, la National of Voice Actors Tim Friedlander ha dichiarato al Comic Con: "Come attore vocale umano, posso entrare in una stanza e avere il copione che potrebbe contenere qualcosa che non condivido o qualcosa che non direi mai. Personalmente, ho la facoltà di uscire da quella stanza [e non recitare il copione, ndr]. Con l'intelligenza artificiale che clona la voce degli attori, abbiamo perso il controllo su ciò che la nostra potrebbe dire".

Insomma, gran parte dei professionisti di settore non condivide l'uso dell'IA ritenendola sostanzialmente una privazione della libertà in ambito lavorativo, mentre un'altra parte degli addetti ai lavori ritiene che questa possa semplicemente migliorare il lavoro svolto nel settore della recitazione. Voi cosa ne pensate? È un'evoluzione o un limite per i professionisti?