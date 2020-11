Caso FIFA 21 e Ibrahimovic: perché i calciatori non vogliono più apparire nei giochi di calcio

Il caso FIFA 21 e Ibrahimovic sta tenendo banco negli ambienti videoludici legati ai giochi di calcio, provocando reazioni da tutte le parti al punto da indurre la stessa EA Sports a intervenire con un comunicato ufficiale. Tutto nasce da un tweet del centravanti del Milan in cui, improvvisamente, si pone il dubbio: come mai sono presente in FIFA?

Zlatan Ibrahimovic contro FIFA

Precisamente, Ibrahimovic scrive: "Chi ha concesso a FIFA EA Sport il permesso di usare il mio nome e la mia faccia? FIFPro? Non sono a conoscenza di essere un membro di FIFPro e se lo sono è avvenuto attraverso una strana manovra a cui io non ho dato alcun consenso. Non ho mai dato l'assenso a FIFA o a FIFPro di far soldi usando la mia immagine".

Sono seguiti commenti simili da altri famosi calciatori, a cominciare dall'attaccante del Tottenham Gareth Bale. Ma cosa è FIFPro? La Federazione internazionale dei calciatori professionisti è un'associazione di categoria che protegge gli interessi dei calciatori e che collabora con i licenziatari come EA Sports per negoziare accordi che possano essere di interesse per i suoi tutelati.

Come mai Ibra e Bale si sono resi conto di questa situazione solamente adesso? Il centravanti del Milan figura nei giochi EA Sports ormai da moltissimi anni, mentre Bale è stato addirittura stella di copertina in FIFA 14. Probabilmente sono venuti a conoscenza del fatto che alcuni celebri giocatori in passato sono riusciti a raggiungere accordi di promozione individuali con EA Sports: celebre il caso di David Beckham, che ha ottenuto un contratto da 45 milioni di euro perché la sua immagine potesse essere sfruttata fra le leggende del passato incluse in FIFA.

Il comunicato ufficiale di EA Sports

La licenza su Ibrahimovic e Bale, invece, viene gestita tramite il Milan e la Premier League, rispettivamente. Lo ha chiarito EA Sports con un comunicato ufficiale pubblicato proprio subito dopo i tweet dei due calciatori: "Abbiamo i diritti contrattuali per includere le sembianze di tutti i giocatori attualmente presenti nel nostro gioco" replica EA. "Come già affermato, acquisiamo queste licenze direttamente da campionati, squadre e singoli giocatori. Inoltre, lavoriamo con FIFPro per assicurarci di poter includere quanti più giocatori possibili per creare il gioco di calcio più autentico".

In futuro avremo giochi di calcio con sempre meno licenze? Come noto, sia FIFA che Football Manager devono rinunciare al logo, alla maglietta ufficiale e al nome stesso della Juventus, che in FIFA prende il nome di Piemonte Calcio mentre in Football Manager di Zebre. Questo perché Konami, azienda produttrice dei giochi della linea PES, ha raggiunto un accordo in esclusiva con la Juventus. Il team non può esserci negli altri giochi di calcio, ma sono presenti tutti i calciatori perché le licenze sono gestite separatamente rispetto al team principale.

Inoltre, Ibrahimovic non è l'unico calciatore che nel recente periodo ha puntato il dito contro FIFA. Lo aveva fatto, per motivi diversi, anche Romelu Lukaku.