Carte FUT e non criptovalute per la mining farm ucraina con 3800 PS4

Non criptovalute ma account di FIFA 21 pieni di carte FUT: è questo il responso delle indagini sulla "mining farm" abusiva scoperta in Ucraina qualche giorno fa dove, con grande sorpresa, sono state rinvenute 3800 PlayStation 4 insieme ad altro hardware, quello sì dedicato al mining di monete digitali.

Inizialmente si pensava che le PS4, sebbene non il meglio per minare, fossero state dedicate a tale compito perché la mining farm illegale rubava l'elettricità, quindi in qualsiasi caso restituivano un profitto. L'approfondimento delle indagini ha tuttavia portato ad accertare un'altra verità: ogni PS4 aveva al suo interno un disco di FIFA 21 e le console erano usate per accumulare valuta di gioco e ottenere carte FUT, per poi rivendere gli account sul mercato nero.

FIFA ha una modalità chiamata FIFA Ultimate Team (FUT) che permette ai giocatori di creare una squadra da sogno usando le carte ottenute dalle loot box, a loro volta acquistabili tramite la valuta di gioco o denaro reale. La possibilità di trovare un giocatore molto forte è tuttavia minima e accumulare valuta di gioco richiede di svolgere compiti ripetitivi in grande quantità.

Il cosiddetto "grinding" è quindi ciò che facevano le PS4 in quella farm abusiva. I malviventi potevano così rivendere sul mercato nero gli account pieni di valuta di gioco oppure account con già un determinato roster di giocatori agli appassionati alla ricerca del team perfetto. Le PS4 erano controllate da PC con bot affinché svolgessero automaticamente tutto il necessario.

EA Sports è da tempo impegnata contro i venditori di valuta FUT, tuttavia esiste una grande mole di siti che consentono di acquistare e vendere monete FUT e persino account. Il mercato nero di FIFA Ultimate Team è enorme e il fenomeno non sembra subire battute d'arresto nonostante EA abbia avvertito i giocatori del rischio "ban".