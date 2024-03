Capcom in completa controtendenza: invece di licenziare, aumenta lo stipendio dei dipendenti

Se da un lato i licenziamenti nell'industria dei videogiochi sono diventati quasi una prassi, vi sono aziende che invece ritengono più importante valorizzare il capitale umano. È il caso di Capcom, la quale ha annunciato un aumento del salario per tutti i dipendenti, veterani e neoassunti, in Giappone.

La software house ha dichiarato che, nella sua visione di azienda, il capitale umano rappresenta "la risorsa più preziosa" e su questa intende ampliare gli investimenti. Si parte dalle nuove assunzioni che vedranno aumentare il salario base del 25%, dai 235.000 yen precedenti (1.450 euro circa) ai 300.000 yen attuali (1.850 euro).

"Con questo aumento dello stipendio iniziale, Capcom intende investire ulteriormente nel capitale umano e nell'acquisizione di talenti eccezionali". In sostanza, la società non intende licenziare, ma anzi assumere nella prospettiva di attirare a sé nuovi talenti nella produzione di videogiochi.

Naturalmente, non sono mancate le buone notizie anche per chi è già parte dell'azienda. All'aumento del 30% che i dipendenti hanno ricevuto nell'aprile del 2022, se ne aggiungerà un altro, in media del 5%. Inoltre, i già dipendenti riceveranno "un premio speciale una tantum" e verrà instaurato un sistema di bonus più strettamente legato alle performance aziendali.

D'altronde, Capcom rappresenta una realtà virtuosa del settore con gli ultimi titoli rilasciati che hanno registrato numeri notevoli, primo tra tutti Resident Evil 4. Peraltro, ha collaborato anche con Apple per portare sulle piattaforme della casa di Cupertino due capitoli della fortunata serie horror: Resident Evil Village e il già citato Resident Evil 4, tra i primi porting di giochi PC e console ad approdare su iOS.