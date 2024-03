Alan Wake 2 abbassa i requisiti minimi: con la nuova patch giocabile anche sulle GeForce GTX 10

Con una mossa piuttosto inaspettata, Remedy ha abbassato i requisiti minimi di Alan Wake 2 attraverso una patch che ottimizza le prestazioni sulle GPU che non supportano il mesh shading. Da oggi, anche i giocatori che fanno ancora affidamento su una scheda GeForce GTX serie 10 potranno godere di un'esperienza soddisfacente.

In effetti, la scelta di Remedy di basare il motore di Alan Wake 2 sul mesh shading non era stata particolarmente apprezzata. Si tratta di una tecnica per l'elaborazione dei poligoni disponibile esclusivamente per le schede che supportano le librerie DirectX 12 Ultimate. Il risultato è semplice: le prestazioni su GPU come la GeForce GTX 1070 sono insufficienti.

Northlight engineers GOAT https://t.co/PloLHnjfux — Thomas Puha (@RiotRMD) March 6, 2024

Questo ha portato i requisiti minimi ad essere piuttosto esigenti richiedendo almeno una scheda grafica GeForce RTX 2060 o Radeon RX 6600. Da oggi, invece, è possibile giocare in 1080p a 30 fps anche con la suddetta GeForce GTX 1070 o AMD Radeon RX 5600 XT.

In realtà, come ha rilevato Digital Foundy ci sono stati miglioramenti notevoli anche sulle GPU di fascia più bassa, come la GTX 1060. Nel caso specifico, nelle scene più impegnative, il frame rate è passato da 18 fps a 26 fps. Di conseguenza, le parti più esigenti non raggiungono la soglia minima dei 30 fps, ma nel complesso il titolo risulta adesso giocabile.

Il canale ha provato il gioco sull'intera lineup NVIDIA dell'epoca, dalla GTX 1060 in poi, e ha registrato miglioramenti che vanno dal 45% nel caso di quest'ultima fino al 100% segnato dalla GeForce GTX 1080 Ti. Per quanto riguarda le soluzioni AMD, invece, i miglioramenti sono stati talvolta addirittura trascurabili, con la Radeon RX 5700 XT che vede un aumento degli fps solo del 2%.

Non mancano, seppur meno incisivi, i miglioramenti anche per le schede video di ultima generazione. In particolare, la NVIDIA GeForce RTX 4070 vedrà un miglioramento del frame rate del 14% in media.