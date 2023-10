Call of Duty Warzone Mobile rimandato al secondo trimestre 2024

Durante l'ultimo evento Call of Duty Next, Activision ha annunciato un ritardo nel rilascio di Call of Duty Warzone Mobile: la nuova finestra di lancio è Q2 2024. Stando a quanto dichiarato dalla software house, ci sono ancora alcune rifiniture da effettuare ed elementi da aggiungere per offrire un'esperienza "battle royale di livello mondiale in tasca".

Ad annunciarlo è stato Chris Plummer, co-head dello studio che si occupa della versione mobile dello sparatutto, il quale ha dichiarato: "Ci sono alcune cose che vogliamo perfezionare prima di rilasciare il gioco in tutto il mondo durante la primavera del 2024".

In effetti, l'obiettivo di Call of Duty Warzone Mobile è riproporre un'esperienza quanto più vicina a quella già disponibile per console e PC. Le premesse sembrano piuttosto ambiziose: mappe quali Verdansk e Rebirth Island, progressione condivisa del battle pass e lobby fino a 120 giocatori, il tutto da smartphone e tablet.

Tutte le informazioni relative al gioco sono disponibili direttamente sul sito ufficiale del gioco, dal quale è anche possibile effettuare la pre-registrazione. Nel frattempo, Activision è concentrata sul suo prossimo grande lancio, stiamo parlando naturalmente di Call of Duty: Modern Warfare III.

Nelle ultime settimane la software house ha praticamente condiviso tutti i dettagli della nuova esperienza in arrivo il 10 novembre di quest'anno. Con la prima stagione del nuovo capitolo dedicato al capitano Price, prevista per dicembre, verrà introdotta la nuova mappa per Warzone: Urzikstan, mentre la modalità Zombies sarà disponibile già dal day 1.