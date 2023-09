Modern Warfare III Zombies sarà ambientato in una mappa open world condivisa dalle squadre

Activision e Treyarch hanno annunciato tutte le novità che caratterizzeranno la nuova modalità Zombies di Call of Duty che farà il suo esordio con il terzo capitolo del reboot di Modern Warfare. Per la prima volta potremo allearci con altre squadre al fine di contenere l'epidemia e abbattere il maggior numero di non morti possibile.

"L'esperienza Zombies arriva nell'universo di Modern Warfare quando una squadra di operatori multinazionali assiste i membri della Task Force 141 contro vaste orde di non morti portate da una seconda grande minaccia nemica. Guarda il trailer e approfondisci la trama di questa imponente esperienza a mondo aperto che verrà lanciata con Modern Warfare III il 10 novembre" recita il post sul blog ufficiale di Call of Duty.

Stando a quanto riportato, il nuovo Call of Duty: Zombies vanterà la mappa più grande mai vista per questa modalità, completamente aperta e divisa in zone le quali avranno un differente livello di difficoltà. Naturalmente, a cornice della modalità c'è una storia che i giocatori potranno scoprire progredendo nelle diverse aree della mappa.

"Preparati ad affrontare una quantità di non morti mai vista prima mentre i membri dell'Operazione Deadbolt si imbarcano in compiti difficili e in più fasi, mentre Soap e compagnia tentano di impedire a Zakhaev e Terminus di saccheggiare ulteriori risorse, il tutto mentre tentano di contenere l'attuale minaccia prima che si diffonda senza controllo".

Stavolta, infatti, il gioco sarà ambientato nell'era contemporanea e responsabile dell'epidemia è un volto noto ai giocatori di Modern Warfare: Viktor Zakhaev, un ultranazionalista e trafficante d'armi nemico della Task Force 141.

Alla ricerca dell'arma definitiva, Zakhaev, attraverso un'incursione notturna, entra in possesso di una nuova versione di Aetherium arricchito. Due le fiale, di cui una viene immediatamente utilizzata dal terrorista per sfuggire alle forze di polizia dando il via all'infezione.

I giocatori si affiancheranno alla SSO per entrare nella zona di contenimento mossi da un'unica e semplice regola: "Niente entra, niente esce". L'obiettivo è portare a termine il piano d'emergenza messo in atto dalla CIA che vedrà Soap, Ghost e gli altri operatori disponibili anche in questa iterazione del tutto nuova di Zombies.

Call of Duty: Zombies sarà disponibile già dal giorno di rilascio di Modern Warfare III, previsto per il prossimo 10 novembre. Inoltre, coloro che decideranno di preordinare il gioco, otterranno la skin Zombie Ghost che verrà sbloccata a partire dal 27 settembre e sarà utilizzabile anche in Modern Warfare II e Warzone.