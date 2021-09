Call of Duty: Vanguard, tutti i dettagli sul Multiplayer. Nuova mappa per Warzone

Ieri sera, durante una presentazione organizzata da Activision e Sledgehammer Games, gli sviluppatori di Call of Duty: Vanguard hanno svelato tutti i dettagli inerenti al comparto multigiocatore del nuovo capitolo. Nel corso della livestream abbiamo potuto dare uno sguardo ravvicinato alle modalità competitive, alle mappe e al gameplay. Per i fan del battle royale, è stata inoltre presentata Pacific, la nuova sconfinata arena di COD: Warzone.

Vanguard, le novità più interessanti del comparto multigiocatore



Dal prossimo 5 novembre, i fan dell'iconica serie sparatutto torneranno a darsi battaglia negli adrenalinici scontri multiplayer di Call of Duty. Dopo averci mostrato l'ambiziosa campagna singleplayer, il team di Sledgehammer ha dedicato una presentazione al PvP di Vanguard. "Call of Duty: Vanguard ti metterà nei panni di operatori da tutto il mondo in un'avventura tormentata, costruita sul motore di gioco sviluppato per Call of Duty: Modern Warfare uscito nel 2019".

Greg Reisdorf, MP Creative Director di Sledgehammer Games, ci ha parlato nel dettaglio delle principali novità proposte dal prossimo capitolo. Si parte dal sistema degli operatori per arrivare alle mappe, passando per le modalità disponibili al day one e per il gameplay tattico.

In Vanguard i giocatori vestiranno i panni dei soldati delle Forze speciali, personaggi caratterizzati da un determinato background e, cosa più importante, ispirati alle figure dei veri combattenti della Seconda guerra mondiale. Ogni operatore potrà esprimere la propria personalità attraverso l'originale sistema di dialoghi progettato da Sledgehammer. Troviamo inoltre un sistema di progressione che consentirà ai giocatori di accumulare i cosiddetti 'PE operatore' e sbloccare nuovi elementi estetici, skin e mosse finali giocando con uno specifico agente.

Le partite multiplayer di Call of Duty: Vanguard si svolgeranno in sedici diverse mappe. Troveremo altre quattro arene per la modalità Scontro 2v2 e una mappa aggiuntiva per l'esperienza Collina dei campioni (Champion Hill). Le mappe richiameranno gli scenari più iconici della Seconda guerra mondiale e ospiteranno numerose modalità di gioco.

A tal proposito occorre spendere qualche parola per il nuovo sistema Ritmo di battaglia, il quale offre "una nuova e dinamica possibilità di scelta in mano al giocatore". Durante la coda per il multiplayer, i giocatori potranno selezionare tre diverse opzioni: Tattico, che include i classici i combattimenti 'à la Call of Duty' in modalità 6v6, Assalto, che potrà tra accogliere tra i 20 e i 28 giocatori, e Blitz, che sbloccherà le lobby fino a 48 giocatori.

Parlando delle modalità, oltre alla già menzionata Collina dei campioni troveremo un'altra game mode inedita: Pattuglia. "Basata su Postazione, questa modalità a obiettivi consiste in una zona punteggio in movimento quasi costante; se gli operatori vorranno guadagnare punti per la squadra dovranno muoversi lungo tutta la mappa all'interno di questo punto di Pattuglia". Naturalmente, i fan della serie ritroveranno anche modalità classiche come Deathmatch a squadre, Uccisione confermata, Dominio e Cerca e distruggi.

Le modalità appena elencate, inclusa Pattuglia, potranno essere provate in anteprima durante la Beta in programma per questo weekend. Da venerdì 10 settembre, infatti, gli utenti PlayStation (PS4 e PS5) avranno la possibilità di tuffarsi negli scontri multigiocatore di Vanguard per pregustare le principali novità del nuovo sparatutto in prima persona.

Sledgehammer Games e Activision ci ricordano che COD: Vanguard è un titolo cross-gen e cross-platform e, come tale, consentirà agli utenti di giocare in compagnia dei propri amici indipendentemente dalla piattaforma utilizzata, sia essa una console o PC. È l'occasione perfetta per introdurre il sistema dei Clan - che recupera, in parte, le meccaniche dei Reggimenti di Modern Warfare (2019). "I clan includeranno progressione, emblemi e perfino ricompense legate al Battle Pass da sbloccare per tutto il gruppo, dando a te e ai tuoi compagni qualcosa a cui puntare oltre alla semplice vittoria", ha spiegato Sledgehammer.

Si è inoltre parlato del gameplay, in gran parte rinnovato per offrire ampia libertà d'azione ai giocatori che si troveranno a scontrarsi sul campo di battaglia. Tra le novità più interessanti - e, se vogliamo, innovative - troviamo la cosiddetta 'distruzione tattica': questa meccanica permetterà ai giocatori di abbattere alcuni muri, buttare giù porte e finestre, distruggere mattonelle, strutture e intere ambientazioni. "I camper se la vedranno brutta", garantiscono gli sviluppatori.

Troveremo inoltre un pratico sistema di coperture che innescherà due diverse modalità di fuoco, con o senza mirino. Nel primo caso, come nei giochi precedenti, i giocatori faranno scivolare l'arma lungo la superficie per muoversi; nel secondo caso si opterà per il fuoco alla cieca, sacrificando la precisione per ottenere una maggiore copertura dal fuoco nemico.

COD: Warzone, ecco la nuova mappa Pacific

Durante la livestream dedicata a Vanguard è stata confermata la presenza di una nuova mappa per Call of Duty: Warzone, la modalità battle royale introdotta in Modern Warfare (2019) che ritroveremo nell'FPS in arrivo a novembre. Il team di Raven Software, responsabile di Warzone, ha dunque presentato Pacific, un'isola progettata interamente da zero, con scenari lussureggianti, formazioni rocciose e nuovissimi punti di interesse. La nuova mappa è stata progettata con la collaborazione di Sledgehammer Games, Beenox, High Moon Studios e Toys for Bob.

Come sottolineano gli sviluppatori, la mappa Pacific segnerà un distacco netto dalla già nota Verdansk e proporrà "qualcosa di più vivo, vibrante e ricco di segreti tutti da scoprire"; ciononostante, l'isola tropicale è grande all'incirca quanto l'arena originale di Warzone.

Non sono stati diffusi ulteriori dettagli, ma Raven ci fa sapere che i giocatori di Call of Duty: Vanguard potranno trasferire equipaggiamenti e profili e utilizzarli nella nuova mappa. Questo perché Warzone continuerà a supportare tutti i contenuti ottenuti tramite i Battle Pass e quelli acquistati in COD: Modern Warfare e Black Ops Cold War.