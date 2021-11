Call of Duty: Vanguard su PC con NVIDIA DLSS e AMD FSR ma niente ray tracing

A poche ore dal trailer tecnico di Battlefield 2042 in versione PC, Activision e Sledgehammer Games rispondono con un filmato in cui illustrano le caratteristiche di Call of Duty: Vanguard, sempre nella versione per PC. La grande differenza è che mentre il titolo di DICE ed EA supporta il ray tracing (solo su PC), il nuovo Call of Duty passa oltre (sia su PC che console), puntando tutto sulla velocità con NVIDIA DLSS e AMD FSR (FidelityFX Super Resolution).

Lo sviluppatore ha anche diffuso i requisiti di sistema di Call of Duty: Vanguard, atteso al debutto il 5 novembre. Di seguito la lista completa per varie impostazioni di qualità:

Sistema operativo

Minimo: Windows 10 64-bit (ultimo aggiornamento)

Consigliato/Competitivo/Ultra 4K: Windows 10 64-bit (ultimo aggiornamento) o Windows 11 64-bit (ultimo aggiornamento)

CPU

Minimo: Intel Core i3-4340 o AMD FX-6300

Consigliato: Intel Core i5-2500K o AMD Ryzen 5 1600X

Competitivo: Intel Core i7-8700K o AMD Ryzen 7 1800X

Ultra 4K: Intel Core i9-9900K o AMD Ryzen 9 3900X

RAM

Minimo: 8 GB

Consigliato: 12 GB

Competitivo/Ultra 4K: 16 GB

Spazio di archiviazione

Minimo: 36 GB al lancio (solo modalità Multiplayer e Zombi)

Consigliato/Competitivo/Ultra 4K: 61 GB al lancio

Asset ad alta risoluzione (Hi-Rez Assets Cache)

Minimo/Consigliato/Competitivo: fino a 32 GB

Ultra 4K: fino a 64 GB

"Hi-Rez Assets Cache è uno spazio opzionale su disco che può essere usato per lo streaming di asset ad alta risoluzione. L'opzione può essere disattivata dalle impostazioni di gioco", spiega Activision.

Scheda video

Minimo: NVIDIA GeForce GTX 960 o AMD Radeon RX 470

Consigliato: NVIDIA GeForce GTX 1060 o AMD Radeon RX 580

Competitivo: NVIDIA GeForce RTX 2070/RTX 3060 Ti o AMD Radeon RX 5700 XT

Ultra 4K: NVIDIA GeForce RTX 3080 o AMD Radeon RX 6800 XT

Memoria video

Minimo: 2 GB

Consigliato: 4 GB

Competitivo: 8 GB

Ultra 4K: 10 GB

Driver NVIDIA/AMD consigliati

NVIDIA: 472.12

AMD: 21.9.1

Un aspetto che sicuramente piacerà a tutti i giocatori, peraltro già emerso nei giorni scorsi, è la riduzione dello spazio di storage richiesto da questo capitolo di Call of Duty. Dopo i valori mostruosi raggiunti in passato, Vanguard fa un passo avanti sotto questo punto di vista, con la possibilità di guadagnare spazio per dedicarsi al solo multiplayer disinstallando la parte della campagna non appena conclusa.