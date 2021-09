Call of Duty: Vanguard, al via il secondo weekend di Beta su tuttte le piattaforme

Dopo aver concesso agli utenti PlayStation la possibilità di provare in anteprima Call of Duty: Vanguard, Activision si prepara al lancio della Open Beta su tutte le piattaforme di ultima e penultima generazione. Oltre a PS5 e PS4, anche gli utenti di Xbox Series X, Series S, Xbox One e PC potranno sperimentare il comparto multigiocatore del nuovo sparatutto, in arrivo il 5 novembre. Ecco date e orari in cui sarà possibile accedere al multiplayer online.

COD: Vanguard, quando si potrà accedere all'Open Beta

La seconda sessione di prova della Beta sarà inaugurata oggi, giovedì 16 settembre, alle 19.00 (ora italiana), e ospiterà i giocatori fino alle 19.00 di lunedì 20 settembre. Per gli utenti di PS5 e PS4, i primi due giorni - fino a sabato 18 settembre - sono open access, il che significa che non è necessario aver preordinato il gioco per accedere alla Beta. Il discorso cambia per gli utenti Xbox e PC: per giocare nei primi due giorni sarà richiesto un preordine o un codice. Inoltre, i possessori di Xbox Series X|S e Xbox One avranno bisogno di un abbonamento Xbox Live per giocare.

Il periodo restante della Beta - dal 18 al 20 settembre - sarà accessibile a tutti i giocatori di tutte le piattaforme. In questa fase non sarà richiesto il preordine, né l'abbonamento a Xbox Live Gold.

Questo fine settimana sarà disponibile una nuova modalità di gioco: dopo Champion Hill, molto apprezzata dai giocatori, arriva Patrol, game mode a obiettivi basata sulla mappa Hardpoint, in cui i giocatori dovranno "inseguire" una zona di punteggio in costante movimento. Presenti anche modalità classiche come Deathmatch a squadre, Uccisione Confermata e Dominio.

Tra le altre caratteristiche della Open Beta di Vanguard troviamo il sistema di Combat Pacing che consentirà al giocatore di scegliere la tipologia di partita a cui vuole partecipare: le lobby della playlist Tattica prevedono solo partite 6v6, mentre nella playlist Assalto potranno entrare fino a 28 giocatori; per i più audaci c'è Blitz, dove il numero di giocatori sale a 48.

Giocando le partite multiplayer si guadagneranno punti esperienza e nuove skin da applicare alle armi o al personaggio utilizzato. Gli utenti che raggiungeranno il livello 20 all'interno della Beta riceveranno il progetto dell'arma Rat-A-Tat al lancio ufficiale di Call of Duty: Vanguard.

Beenox svela le specifiche tecniche per la beta pubblica

Non solo Sledgehammer Games e Treyarch: anche gli sviluppatori di Beenox (Crash Team Racing Nitro-Fueled) stanno lavorando al nuovo capitolo della serie Call of Duty. La software house canadese ha dunque svelato le specifiche richieste per la Beta.

Specifiche minime

Sistema operativo: Windows 10 64-Bit (1909 o successivo)

CPU: Intel Core i5-2500K o AMD Ryzen 5 1600X

Video: Nvidia GeForce GTX 960 2GB / GTX 1050Ti 4GB o AMD Radeon R9 380

RAM: 8GB RAM

HDD: 45GB di spazio

Rete: Connessione Internet a banda larga

Scheda audio: Compatibile con DirectX

Richiede un sistema compatibile con DirectX 12

Specifiche consigliate

Sistema operativo: Windows 10 64 bit (Service Pack più recente)

CPU: Intel Core i7-4770K o AMD Ryzen 7 1800X

Video: Nvidia GeForce GTX 1070 8GB / GTX 1660 6GB o AMD Radeon RX Vega 56

RAM: 16GB RAM

HDD: 45GB di spazio

Rete: Connessione Internet a banda larga

Scheda audio: Compatibile con DirectX

Richiede un sistema compatibile con DirectX 12

Driver consigliati per AMD/NVIDIA