Call of Duty: questa sera evento di lancio con streamer, celebrità e operatori del settore

Call of Duty sta per tornare con Call of Duty: Black Ops Cold War, disponibile da domani 13 novembre. Per festeggiarne il lancio Activision ha organizzato un torneo che coinvolgerà streamer, celebrità e operatori del settore. Per Hardware Upgrade parteciperà il nostro Pasquale Fusco, al quale chiediamo di tenere alto il nome del nostro sito!

Un torneo per celebrare il lancio di Call of Duty: Black Ops Cold War

Il torneo si terrà questa sera a partire dalle ore 20:00 fino alla mezzanotte. Dieci squadre saranno coinvolte in una sfida nella modalità multigiocatore del nuovo Call of Duty, con match 5v5 nella parte iniziale e poi 6v6 dalle 21.30.

Tutta la community italiana è invitata a seguire questa emozionante nottata che alzerà il sipario sul nuovo Call of Duty sul canale Twitch MelagoodoTv mostrando il gioco su PlayStation 4 e, in anteprima, su PlayStation 5, il cui arrivo sul mercato italiano è previsto il 19 novembre. Tra le altre caratteristiche, peraltro, la versione PlayStation 5 del nuovo Call of Duty supporta pienamente l'innovativo DualSense offrendo resistenze diverse per ogni arma.

Sequel diretto di Black Ops, Black Ops Cold War immergerà i giocatori nei meandri dell’universo geopolitico della Guerra Fredda dei primi anni ‘80. Oltre alla Campagna, Black Ops Cold War offrirà un arsenale di armi e attrezzature caratteristici della Guerra Fredda in Multigiocatore e una nuova esperienza di gioco cooperativa Zombi. Trovate tutti i dettagli nella nostra anteprima.