Call of Duty: Modern Warfare II, la Task Force 141 in azione nel primo trailer ufficiale

Come promesso da Activision e Infinity Ward, oggi è stato trasmesso il Worldwide Reveal di Call of Duty: Modern Warfare 2. Possiamo finalmente dare uno sguardo ravvicinato al prossimo capitolo dell'iconica serie sparatutto: nel primo trailer vediamo infatti in azione la Task Force 141 guidata da John Price. Al termine del filmato troviamo la data di uscita già svelata nei giorni precedenti: sarà il 28 ottobre il giorno in cui daremo il bentornato a Modern Warfare.

Price e la Task Force 141 nel trailer del Worldwide Reveal

Il talentuoso team di Infinity Ward torna a lavorare alla serie Call of Duty con il sequel diretto di Modern Warfare (2019), reboot di uno dei capitoli più amati del franchise. Il capitano John Price torna ad essere protagonista con i colleghi della neonata Task Force 141.

"I giocatori combatteranno al fianco dei personaggi più iconici di Modern Warfare, tra cui il capitano Price, Ghost, Soap, Gaz e Laswell, oltre a incontrare una serie di nuovi alleati letali come le forze speciali messicane, il colonnello Alejandro Vargas e avversari provenienti dagli angoli più oscuri della guerra globale al terrorismo", recita il comunicato stampa.

La Task Force 141 si ritroverà a esplorare l'Europa, l'Asia e le due Americhe durante le loro missioni. A tal proposito, torneranno le Operazioni Speciali, modalità multiplayer co-op che permetterà ai giocatori di unire le forze e mettersi alla prova in diversi scenari.

Il trailer è dedicato interamente alla campagna di Modern Warfare 2, ma il publisher statunitense ci ricorda che il prossimo capitolo di Call of Duty introdurrà anche una nuova esperienza battle royale: Warzone 2.0. Altra grande novità coincide con l'utilizzo di un nuovo motore grafico, un engine "unificato" per tutto il franchise. Per quanto riguarda il comparto multigiocatore, anch'esso presenterà diverse innovazioni, tra cui un rinnovato sistema di personalizzazione.

Gli utenti che effettueranno il pre-order di COD: Modern Warfare 2 avranno diritto all'accesso anticipato alla Open Beta. Ricordiamo ancora una volta che il lancio del gioco è previsto per il 28 ottobre PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC (tramite Battle.net e Steam).