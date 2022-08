Call of Duty: Modern Warfare II in beta test il mese prossimo

Da non confondersi con l'omonimo gioco rilasciato nel 2009, Call of Duty: Modern Warfare II viene definito come il sequel diretto di Modern Warfare (2019), reboot di uno dei capitoli più amati del franchise, vale a dire Call of Duty 4: Modern Warfare (2007). Sarà il diciannovesimo gioco della serie Call of Duty e arriverà il 28 ottobre di quest'anno, con tanti contenuti tra cui la campagna single player dove il capitano John Price torna ad essere protagonista e una nuova esperienza battle royale: Warzone 2.0 (altri dettagli qui). Sarà sviluppato da Infinity Ward.

Ora Activision annuncia che il beta test di Call of Duty: Modern Warfare II partirà il prossimo 16 settembre, prima per coloro che hanno prenotato il gioco nelle versioni PlayStation 4 e PlayStation 5. Dal 18 al 20 settembre, invece, ci sarà la open beta per tutti i giocatori PlayStation. Questi ultimi avranno per primi l'accesso alla beta per effetto di accordi di esclusiva temporale raggiunti precedentemente tra Activision e Sony.

Tutti gli altri giocatori che hanno preordinato (quindi a prescindere che si tratti di copie PlayStation, Xbox e PC) potranno partecipare alla beta crossplay nelle giornate del 22 e del 23 settembre. Infine ci sarà la open beta crossplay per tutti i giocatori dal 24 al 26 settembre. Tutte le sessioni di beta inizieranno quando in Italia saranno le ore 19:00.

Oltre a questi annunci, Activision e Infinity Ward hanno rilasciato un teaser trailer a proposito della nuova mappa Grand Prix, ambientata nello scenario di un circuito di Formula 1, quello di Marina Bay a Singapore.