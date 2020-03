Call of Duty: Modern Warfare 2, un leak conferma l'esistenza della Remastered

Poche settimane fa abbiamo accolto Call of Duty: Warzone, nuovo battle royale dedicato al celebre sparatutto di Activision. L'ultima patch del titolo free-to-play non si è limitata a introdurre modalità inedite e armi per i già numerosi giocatori di Warzone: a quanto pare, un utente particolarmente curioso sarebbe riuscito a estrapolare alcuni file che farebbero riferimento a un certo Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered.

Se ne parlava già da tempo, ma solo oggi riceviamo una potenziale conferma dell'esistenza di questa agognata Remastered - che, tuttavia, non sembra includere l'acclamato comparto multigiocatore del gioco originale.

Call of Duty: la Remastered di MW2 potrebbe arrivare prima del previsto

Sono passati ben 11 anni dal lancio di Call of Duty: Modern Warfare 2, con ogni probabilità uno dei capitoli più amati dell'intera saga, come testimoniano i voti raccolti da Metacritic. Il capolavoro di Infinity Ward potrebbe presto tornare sulle piattaforme di ultima generazione, seguendo lo stesso format adottato per COD: Modern Warfare Remastered nel 2016.

Le suddette informazioni sono trapelate in rete tramite Reddit. L'utente Senescallo avrebbe scovato una serie di contenuti collegati alla presunta Remastered di MW2, con esclusivi riferimenti alla campagna singleplayer. Tra questi contenuti troviamo poster e banner promozionali ispirati alla cover del gioco del 2009, con alcuni artwork aggiuntivi ritraenti Ghost. È proprio dando un'occhiata all'iconico personaggio di Modern Warfare 2 che notiamo i primi dettagli inerenti l'upgrade grafico, dettagli che potete osservare voi stessi in questa galleria.

Stando alle informazioni diffuse su Reddit, COD: Modern Warfare 2 Campaign Remastered potrebbe essere rilasciato come contenuto bonus della Season 3 di Call of Duty Modern Warfare (2019). Il pacchetto della Remastered conterrà inoltre ulteriori add-on dedicati presumibilmente al multiplayer dell'ultimo episodio, come l'Underwater Demo Team Classic Ghost Bundle, contenente la skin classica di Ghost, progetti per le armi M4A1 e M1911 e alcuni item cosmetici.

Non sappiamo con certezza se la Remastered verrà effettivamente distribuita attraverso il più recente COD Modern Warfare, né abbiamo idea di quando verrà resa disponibile. Da Twitter, tuttavia, arrivano suggerimenti circa la possibile data dell'annuncio ufficiale: sarà il prossimo 30 marzo il giorno in cui Activision svelerà l'esistenza di Modern Warfare 2 Campaign Remastered.

Segnaliamo che l'ultimo rumor proviene dall'utente @Okami13_, leaker ben noto alla community di Call of Duty per aver anticipato la release date di Warzone, centrando correttamente il bersaglio. In ogni caso, questa e altre voci di corridoio vanno ancora interpretate come tali, in attesa di eventuali conferme da parte della stessa Activision o di Infinity Ward.