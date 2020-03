Call fo Duty Warzone: Modern Warfare diventa Battle Royale ed è gratuito per tutti

Call fo Duty Warzone corrisponde a un'iniziativa molto aggressiva da parte di Activision. Fondamentalmente si tratta della modalità Battle Royale di Modern Warfare, ma gratuita per tutti (con struttura free-to-play), sia per i possessori dello shooter uscito lo scorso anno sia per chi non lo ha comprato. Permette fino a un massimo di 150 giocatori per partita di sfidarsi in un ampio campo di battaglia (Verdansk), impersonando un operatore veterano.

Warzone sarà disponibile a partire dalla giornata di oggi: chi ha acquistato Modern Warfare potrà iniziare a giocare con qualche ora di anticipo, ovvero a partire dalle 16. Chi non lo ha fatto partirà dopo, ovvero alle 20. Su PlayStation 4, Xbox One e PC.

Battle Royale e Plunder

Oltre a Battle Royale, Warzone contempla anche la modalità Plunder. In Battle Royale l'obiettivo è rimanere l'unica squadra in vita mentre la battaglia si concentra per via del restringimento del cerchio vitale a causa di un gas mortale in espansione. In Plunder, invece, bisogna raccogliere quanto più contante possibile esplorando e saccheggiando la mappa, abbattendo i nemici e raccogliendo il loro bottino, e completando i Contratti in partita.

Verdansk

Warzone si svolge a Verdansk, una città molto ampia con più di 300 punti di interesse, con spazi urbani e rurali. I giocatori possono decidere il punto in cui iniziare la partita nella speranza di approfittare il più possibile di ciò che Verdansk ha da offrire.

Veicoli

Ci sono cinque tipi di veicoli in Warzone: ATV, Tactical Rover, SUV, Cargo Truck ed elicotteri. Si differenziano per vari livelli di protezione, velocità, posti a sedere e capacità off-road. Ogni veicolo può essere danneggiato fino a esplodere.

Gulag

Warzone si caratterizza anche per alcune meccaniche innovative rispetto ad altri Battle Royale già esistenti. Dopo la prima eliminazione si acquisirà lo status di prigionieri e si verrà confinati nel Gulag. Qui si affronta un combattimento 1v1 e chi vince guadagna la riassegnazione in Verdansk e potrà quindi continuare nella partita. Chi perde, invece, deve sperare che la propria squadra completi abbastanza Contratti sulla mappa principale per riassegnare il soldato caduto.

Contratti

Una squadra può attivare un Contratto alla volta e completandolo ottiene denaro e altri oggetti. Esistono diversi tipi di Contratti: alcuni prevedono l'esplorazione della mappa e l'apertura di casse; altri la protezione di un punto della mappa come nella modalità Domination di Call of Duty. I Contratti possono conferire vari tipi di ricompense: ad esempio, suggerire dove il cerchio vitale si restringerà.

Buy Stations

Il denaro così ottenuto va speso nelle Buy Station, dove si possono acquistare killstreak, token per riportare in partita i compagni caduti, kit medici, e molto altro. In Plunder le stazioni dei rifornimenti permettono di dotarsi anche un "Cash Deposit Ballon" che permette di tenere le proprie conquiste lontane dal raggio d'azione degli altri giocatori.

La progressione tra Call of Duty Warzone e Call of Duty Modern Warfare è unificata, per i giocatori che hanno acquistato quest'ultimo. Tutti i contenuti come gli oggetti del Battle Pass, gli operatori, le armi e gli oggetti di customizzazione possono essere importati in Warzone, e i punti progressione conquistati in quest'ultimo valgono anche per la progressione di Modern Warfare. I punti esperienza si accumulano anche se non si è acquistato Modern Warfare e poi diventeranno disponibili in quest'ultimo qualora si decidesse di acquistarlo.

A tal proposito, notate che ora Call of Duty: Modern Warfare si può acquistare in offerta su Amazon.

Contenuti esclusivi per PS4

Sony ha fatto sapere che gli abbonati a PlayStation Plus riceveranno dei contenuti esclusivi abbinati a Call of Duty Warzone. Si tratta del Call of Duty: Warzone Combat Pack, che potrà essere ottenuto gratuitamente dal PlayStation Store. Questi contenuti rimarranno una prerogativa degli utenti di PS Plus fino all'1 ottobre 2020 e fanno parte di un piano più ampio di esclusive legate a Call of Duty Modern Warfare per gli utenti di PS4.

Download

I possessori di Call of Duty Modern Warfare possono scaricare Warzone dal pannello "Classified" posto nel menù principale del gioco. Per loro la dimensione del download si aggirerà tra i 18 e i 22 GB. Chi non ha acquistato lo shooter potrà cercare Warzone negli store Xbox Live e PlayStation Store, o su Battle.net, e il download si aggirerà tra gli 83 e i 101 GB.

Altre informazioni si trovano sul blog di Activision.